El juez ordena rastrear decenas de cuentas vinculadas al PSOE y a protagonistas de las cloacas

El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha ordenado rastrear 81 cuentas, varias de ellas vinculadas al PSOE y otras relacionadas con Gaspar Zarrías, ex vicepresidente andaluz, y con los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, investigados por presuntas maniobras para boicotear causas que afectasen al partido o al Gobierno en el marco del denominado caso Leire Díez.

El instructor del caso en la Audiencia Nacional ha ordenado, a través de un auto, abrir una «pieza separada económica» ante el carácter sensible de los datos solicitados y para evitar su «pública difusión».

A petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Pedraz se dirige a una docena de entidades bancarias para que «informen y faciliten cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases» sobre seis cuentas relacionadas con el PSOE desde el 1 de enero de 2024 hasta la actualidad. También pide información de cuentas de Gaspar Zarrías, de los dos abogados investigados, de varias sociedades vinculadas a ellos y del medio Crónica Libre.

El magistrado solicita que se identifique a los titulares y personas autorizadas de estas cuentas. También interesa que se amplíe la información sobre transferencias Swift, OMF y nacionales, emitidas o recibidas, y que en el caso de cobro de cheques, aporten la cuenta bancaria vinculada, el importe, la fecha de ingreso y beneficiario del mismo.

Pedraz avanza que esta información bancaria deberá ser remitida a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En ese sentido, el instructor autoriza que los agentes de esa unidad a cargo de la investigación «puedan solicitar y recibir cuantas aclaraciones, ampliaciones o documentación complementaria relacionada con dichos productos y con cualquier operación efectuada con origen o final en las cuentas bancarias relacionadas y que precisen para el esclarecimiento de los hechos».

Los pagos a Leire

La UCO indicó en un oficio que el PSOE usó empresas de Zarrías y Oliver, que ejerció la defensa del exasesor ministerial Koldo García, para pagar 43.225 euros a Díez. Los agentes precisaron que Leire habría recibido en una cuenta bancaria «al menos cinco pagos» relacionados con la supuesta trama que habría buscado desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

De los cinco pagos, señalan que cuatro fueron transferencias de 4.000 euros, hasta un total de 16.000 entre junio y septiembre de 2024, procedentes de la mercantil Zaño Sociedad Consultora, vinculada a Zarrías. La última, apuntan, fue de 27.225 euros y salió de la sociedad Oliver Gruppe, relacionada con el abogado.

La UCO expone que las cuatro nóminas percibidas por Díez desde la consultora de Zarrías «habrían sido realmente un método para que esta recibiera cantidades con origen en el PSOE».