El precio de la luz sube un 17% en julio por el mayor peso del gas en la generación eléctrica

El precio de la luz para un usuario de la tarifa regulada ha aumentado un 17% en julio por el mayor peso del gas en el mix de generación eléctrica, lo que ha elevado el precio de la electricidad en el mercado mayorista. En julio se situó en los 77,84 euros por megawatio hora (€/MWh) frente a los 66,63 de junio, según un análisis de la OCU.

Este incremento en el recibo para un usuario medio -con una potencia contratada de 4,6 kilovatios (kW) y un consumo mensual de 292 kilovatios hora (kWh)- se ha debido, principalmente, al fuerte repunte del mercado mayorista de la electricidad, cuyo precio medio ha escalado hasta los 104,75 euros/MWh, un 51% más que el mes anterior y registrando su nivel más alto desde febrero de 2025.

La OCU ha destacado que este encarecimiento viene desde el pasado mes de marzo, coincidiendo con la guerra en Irán, lo que ha llevado a los precios mayoristas a acumular ya una subida del 151%.

Al encarecimiento por la frágil tregua en Oriente Medio del precio del gas, combustible empleado por las centrales de ciclo combinado para la producción de electricidad y que ha determinado su precio durante gran parte de las horas del mes de julio, se han unido las condiciones propias del verano, con unas elevadas temperaturas que reducen el rendimiento de las instalaciones fotovoltaicas y provocan un aumento de la demanda eléctrica.

Además, la organización recordó que este fuerte incremento del precio de la luz no se verá compensado con una reducción impositiva, ya que el nuevo Real Decreto 18/2026 que contempla reducciones al 10% en el IVA y al 0,5% en el Impuesto sobre la Electricidad, no resultará aplicable a las facturas emitidas durante agosto correspondientes a los consumos de julio, ya que la condición vinculada a la evolución del IPC durante el mes de junio no se ha cumplido, por lo que los consumidores perderán este alivio fiscal adicional.

Igualmente, OCU ha subrayado que la subida habría sido mayor de no ser por la nueva fórmula del PVPC, que incorpora referencias de los mercados de futuros y reduce la dependencia del mercado diario, aportando una mayor estabilidad al recibo. Además, apuntó que la ligera reducción en el coste de los servicios de ajuste del sistema eléctrico también ha contribuido a contener parcialmente el impacto.