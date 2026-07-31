Joan Laporta recibe el alta médica tras sufrir una arritmia

Joan Laporta ya está en su domicilio después de estar ingresado en el Hospital de Barcelona tras sufrir una arritmia este martes. El presidente azulgrana recibió el alta médica y lo anunció en redes sociales para tranquilizar a la afición con su estado de salud al estar fuera de peligro. Además, aprovechó para mostrar sus agradecimientos tras el apoyo que ha recibido estos últimos días.

«¡Ya me han dado el alta! ¡¡¡De camino a casa!!! Reitero mi agradecimiento a todos los médicos y médicas, enfermeros y enfermeras de los distintos servicios del Hospital de Barcelona, como Urgencias, UCI, Laboratorio, Anestesiología, Cardiología, Radiología, Endoscopia y otros, además de todo el personal sanitario, auxiliares y personal de limpieza. Quiero añadir un agradecimiento especial a las doctoras Calizaya, Romera y Arbesú por la atención médica y humana que me han brindado, y especialmente al doctor Xavier Sanz, un excelente internista y nuestro referente cuando tenemos problemas de salud en el FC Barcelona», escribió en su perfil de Instagram.

«Gracias también a la doctora Paula Saludes, directora médica del Hospital de Barcelona, por estar pendiente e informada en todo momento y por mantenernos puntualmente informados de todo lo que iba a realizar el hospital en relación con este caso concreto, siempre con la confidencialidad que estas situaciones requieren. La organización del Hospital de Barcelona y el trato médico y humano son modélicos. Por último, aprovecho para poner en valor el acuerdo de patrocinio que hemos renovado entre el FC Barcelona y Assistència Sanitària como socio médico oficial del Club, que garantiza la mejor calidad y excelencia médica para todos nuestros jugadores y jugadoras profesionales», añadió Laporta.

A raíz de este comunicado, Laporta ya no tendría problemas para disfrutar del partido amistoso del Barcelona ante el Birmingham en Inglaterra. Laporta tenía prevista viajar para acompañar a los de Hansi Flick, pero la arritmia le impidió ir a Reino Unido y los próximos días estará en reposo para seguir planificando la temporada con la confección de la plantilla para pelear por todos los títulos.