Laporta desvela en un comunicado que ha sufrido una arritmia y que está fuera de peligro

Joan Laporta ha anunciado este martes que ha superado una arritmia. El presidente del Barcelona comunicó que los médicos lograron revertirla y su corazón vuelve a latir «de forma rítmica». Pero no irá al stage de pretemporada en St. George’s Park para recuperarse por completo. La salud es lo primero. «¡¡¡Todo ha ido bien!!! ¡¡¡Me han revertido la arritmia!!! ¡¡¡Vuelvo a tener el corazón latiendo de forma rítmica!!!», informó.

El máximo mandatario azulgrana da las gracias a los médicos por su trabajo: «Estoy muy agradecido a los grandes médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, y al personal sanitario del Hospital de Barcelona, dirigidos por el Dr. Jordi Morillas. Han hecho un trabajo excelente. Además de su sabiduría y sus grandes conocimientos, el trato humano es bondadoso, comprensivo, lleno de paciencia y cariño, dignificando la medicina y el juramento hipocrático».

«Una prueba más de que en Barcelona y en Cataluña también hacemos muy buen trabajo y de máxima calidad. Y me siento especialmente orgulloso también de los servicios médicos del Barça, encabezados por el Dr. Xavier Corbella, y de mi jefa de Gabinete, Manana Giorgadze, que han coordinado todo con gran eficiencia», añade.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Joan Laporta (@jlaportaoficial)

Por otro lado, Laporta también quiso «expresar mi agradecimiento al Dr. Valentí Fuster y a todo su equipo del Mount Sinai por sus buenos consejos, que me dieron tranquilidad, y al Dr. Brugada por recomendarme el procedimiento a seguir para revertir la arritmia».

«Finalmente, quiero agradecer todas las muestras de apoyo y acompañamiento de mis hijos, hermanos, familiares y amigos. Muchas gracias a todos, nunca mejor dicho, de todo corazón», concluyó el presidente, que se quedará en Barcelona para recuperarse de la arritmia. Estaba previsto que viajara a Inglaterra este viernes para el partido contra el Birmingham, pero su salud es lo primero y ha cambiado los planes.