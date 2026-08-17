¿El gazpacho andaluz lleva pan, sí o no? Los cocineros y las abuelas andaluces coinciden, pero la mayoría de españoles lo hacen mal

El gazpacho andaluz vuelve en verano a las mesas de toda España, pero también reabre un debate que nunca termina de resolverse: ¿la receta tradicional lleva pan o no?

Aunque el pan ha formado parte de la historia de este plato, la receta tradicional del gazpacho andaluz que hoy defienden numerosos expertos prescinde de este ingrediente para dejar que el tomate sea el auténtico protagonista.

El origen del gazpacho explica por qué existió el pan en la receta

Los historiadores coinciden en que el gazpacho tiene sus raíces en preparaciones elaboradas durante la época romana y, posteriormente, en al-Ándalus. Entonces no existía el tomate en Europa, por lo que la mezcla se preparaba con agua, aceite de oliva, vinagre, ajo y pan endurecido.

Con la llegada del tomate y el pimiento desde América, a partir del siglo XVI, la receta evolucionó hasta convertirse en el gazpacho que conocemos actualmente.

Durante mucho tiempo, el pan siguió utilizándose porque permitía aprovechar las sobras y aportaba energía a quienes trabajaban durante horas en el campo bajo las altas temperaturas del verano.

Sin embargo, la cocina también evoluciona con el paso del tiempo. Actualmente, muchos cocineros consideran que incorporar pan modifica tanto la textura como el resultado final y que la receta se asemeja más al salmorejo cordobés o a la porra antequerana que al gazpacho andaluz clásico.

Qué dicen los expertos sobre la receta tradicional del gazpacho andaluz

Según recoge Lecturas, el chef marbellí Dani García defiende que el gazpacho no debe llevar pan para conservar su textura ligera y potenciar el sabor del tomate. El cocinero también ha mostrado en distintas ocasiones su rechazo a un uso excesivo del pepino.

Por su parte, Ana María Gutiérrez, representante de la Academia del Gazpacho Andaluz, explicó que el pan no forma parte de la receta original.

En su opinión, si se desea incorporar, resulta más apropiado servirlo aparte, cortado en pequeños dados, para que cada comensal decida si quiere añadirlo.

Mientras tanto, chefs como Ángel León ponen el foco en la técnica más que en los ingredientes. Entre sus recomendaciones figura utilizar agua muy fría, ya que así se evita aguar la mezcla y se conservan mejor los sabores naturales de las verduras.

Cómo conseguir un gazpacho cremoso sin utilizar pan

Uno de los motivos por los que muchas personas siguen añadiendo pan es el miedo a obtener una mezcla demasiado líquida. Sin embargo, una textura cremosa puede lograrse sin necesidad de recurrir a espesantes siguiendo estos consejos:

Utilizar tomates muy maduros y de buena calidad.

Triturar todos los ingredientes durante varios minutos con una batidora potente.

Pasar la mezcla por un colador fino para eliminar pieles y semillas.

Incorporar el aceite de oliva virgen extra poco a poco mientras se sigue triturando para favorecer la emulsión.

Este último paso permite obtener un gazpacho más brillante, homogéneo y con una textura especialmente suave. Por último, Pepe Oneto admite que el pan puede utilizarse cuando se busca una elaboración más consistente. Y tú, ¿añades este ingrediente al gazpacho?