Tuchel: «Cometimos demasiados errores contra el mejor equipo del mundo»

Thomas Tuchel atendió a los medios de comunicación tras perder contra España en Wembley por 2-3. Inglaterra se fue al descanso ganando 2-1 tras remontar el gol de Lamine Yamal, pero en la segunda mitad, después de errar un penalti, la selección española pasó por encima de los británicos para sumar los tres primeros puntos de su grupo en la Liga de Naciones.

«Jugábamos contra el mejor equipo del mundo, pero cometimos demasiados errores, especialmente en los primeros diez o doce minutos y en la jugada del empate», explicó. Tuchel consideró que Inglaterra hizo «cosas muy buenas» tanto en la primera parte como al comienzo de la segunda, aunque echó en falta precisión cuando llegó al área española: «Ante un rival así tienes que aprovechar tus ocasiones, incluso las medias ocasiones. En los últimos metros nos faltaron ejecución y calma».

El seleccionador inglés insistió en que hubo un tramo en el que vio a España al alcance de su equipo. «Queríamos ser los que les ganaran y sentimos que podíamos hacerlo. Lo creíamos al descanso y también por cómo salimos en la segunda parte. Pero la realidad es que perdimos», admitió. En su análisis, las pérdidas de balón acabaron siendo decisivas: «Ellos tuvieron más calma y acierto para convertir nuestros errores en ocasiones claras».

La ausencia de Trent y el próximo partido

Tuchel también explicó por qué Trent Alexander-Arnold permaneció en el banquillo. Según el técnico, el partido exigía mucho trabajo defensivo en su banda y priorizó la velocidad y la capacidad del lateral elegido para actuar también como central cuando Inglaterra formaba una línea de tres. «Ahora mismo está ligeramente por delante, pero el puesto no es suyo. Tiene que seguir peleándolo», señaló sobre el titular.

Preguntado por Lewis Hall, aseguró que no quiso correr riesgos después de que el jugador se perdiera entrenamientos al comienzo de la semana por unas molestias. «Entrenó bien al final, pero era un partido que exigía muchas carreras y mucho trabajo defensivo. Tendrá oportunidades: quedan tres encuentros», afirmó.

Tuchel quiere revisar el partido de inmediato antes de viajar a Praga para enfrentarse a la República Checa. «No tiene sentido mostrarle a cada jugador su error y decirle que no vuelva a cometerlo. Sabemos que hubo demasiados fallos, pero también hay cosas positivas sobre las que construir», sostuvo. Inglaterra dispone de poco tiempo entre partidos y el seleccionador fue directo sobre el objetivo: «Necesitamos puntos y queremos superar la fase de grupos».