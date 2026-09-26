Así queda la clasificación del grupo de España en la Liga de Naciones tras la victoria contra Inglaterra

La vida sigue igual para España. Lo retoma en Londres donde lo dejó en Nueva York, instalada en la victoria y con los ecos del verano representados en el pecho. Dos estrellas que brillaron con luz propia en Wembley, catedral del fútbol donde las haya, donde La Roja minimizó (2-3) el rugido de los Three Lions. Lamine Yamal abrió la lata y Baena y Oyarzabal, tocados por la varita cuando juegan con España, remontaron los goles de Gordon y Kane. Todo son buenas noticias para los de Luis de la Fuente. Nada ha cambiado.

A España, que rindió a Portugal, Bélgica, Francia y Argentina en el Mundial, únicamente le quedó Inglaterra por enfrentarse. Fue a Wembley, vio y venció. Los ingleses sacan el balón jugado como hacen la paella, mal. A Guehi se le hizo de noche y Lamine Yamal amaneció el partido agobiando y beneficiándose del error. Gol para España y para su candidatura al Balón de Oro, que también sale reforzada de Londres. Por su gol y su juego, eléctrico en todo momento.

Incluso provocó la admiración rival al dar un pase de tacón a Olmo. Gordon y Cucurella en propia puerta apagaron el dominio de España y encendieron el ánimo en la grada. Se pudo elevar al cubo de no ser por el fallo de Kane desde el punto de penalti. El travesaño también tiene dos estrellas y Luis de la Fuente sacó brillo a las suyas. Baena y Oyarzabal, dos puntales cada vez que visten la Roja. El primero marcó y asistió al segundo, que culminó la remontada. Nada ha cambiado, España sigue y sigue con hambre.

Clasificación de España en la Liga de Naciones