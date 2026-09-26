Abascal en la manifestación de Madrid: «Ceuta sigue invadida porque Sánchez sigue siendo el siervo del rey de Marruecos»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que «Ceuta sigue invadida» porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «sigue siendo el siervo del rey de Marruecos». Así se ha manifestado el dirigente del partido conservador antes de la manifestación de este sábado en Madrid convocada por Sociedad Civil Española, llamada «Marcha por la Dignidad», en defensa de la soberanía de Ceuta y Melilla y para exigir elecciones generales.

«Parece que Sánchez odia a los españoles y ha decidido sustituirlos», ha asegurado en alusión a la invasión migratoria que tuvo lugar en Ceuta el pasado 30 de julio cuando entraron 80.000 extranjeros a través de la frontera con Marruecos de El Tarajal.

«En esta misma semana hemos comprobado cómo incluso los narcos tienen más escrúpulos que el presidente del gobierno y que la mafia de Sánchez, porque se negaron a aceptar sus encargos», ha recordado Abascal en alusión a las investigaciones judiciales contra las presuntas cloacas del PSOE. Y es que la magistrada Beatriz Biedma, instructora de la causa que llevó a condenar a David Sánchez, denunció que la trama liderada por Leire Díez llegó a contactar con narcotraficantes con el propósito de perjudicarla, tanto en su reputación como en su integridad física.

El líder de Vox ha dedicado unas palabras al desahucio de Maricarmen, que tuvo lugar esta semana: «Comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla». Y ha reprochado al Gobierno que «a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno».

El presidente del partido con sede en la madrileña calle de Bambú ha afeado la actitud del PP que, a ojos de Abascal, «sigue sin aceptar la propuesta de Vox de un Gobierno conjunto en Ceuta para enfrentar la invasión». Una unidad que el líder de Vox quiere aprovechar «para denunciar la traición [de Sánchez] en el Congreso de los Diputados y sentar a Pedro Sánchez en el banquillo del Tribunal Supremo».

El político que encabeza el partido conservador ha manifestado que hoy están «en la calle junto a la sociedad civil» y que van a seguir asistiendo «cada vez» que les llamen «para utilizar todas las herramientas» a su alcance, como las parlamentarias y «la de los tribunales», donde ha expresado que seguirán «presentando denuncias».

Marcha de Sociedad Civil Española

La manifestación está convocada por Sociedad Civil Española, una entidad que nació en diciembre de 2025, y ha comenzado este sábado a las 10:00 horas en la madrileña plaza de Cibeles, y finalizará sobre las 13:30 horas en el Arco de la Victoria en Moncloa. La «Marcha por la dignidad»

La organización redactó un manifiesto contra la «invasión de Ceuta y Melilla», que pide la «militarización de la plaza» así como «la expulsión a Marruecos de la totalidad de los invasores». «Los españoles hemos de reaccionar, la pasividad no es una opción: o nos defendemos o pereceremos», reza el texto.

A su vez, se pide una convocatoria electoral que sean limpias, sin alteración del censo. Pero el manifiesto va más allá y se exige la activación en el Congreso del «procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución para juzgar al presidente del Gobierno por traición y por atentado contra la seguridad del Estado». A este texto se han adherido PP y Vox, así como 200 asociaciones y partidos conservadores.