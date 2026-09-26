Un agricultor de 60 años destroza con su tractor 200 metros de una carretera recién asfaltada: podría ir entre 1 y 10 años a la cárcel

Un tractor agrícola fue el protagonista de uno de los episodios más insólitos que se recuerdan en una pequeña localidad de Polonia. Lo que podría haber sido una jornada normal de trabajo en el campo se convirtió, en cuestión de minutos, en la escena de un delito grave contra bienes públicos, con un vecino furioso y un tramo de carretera que quedó completamente destrozado.

El supuesto «antagonista» de esta historia es un agricultor de sesenta años, vecino de la zona desde hace décadas, que llevaba tiempo enfrentado con las autoridades locales por unas obras que él consideraba una intromisión en sus propios terrenos. Nadie esperaba que esa disputa terminara con un vehículo agrícola arrasando el asfalto recién colocado.

El tractor que arrasó 200 metros de una carretera recién asfaltada en Gliwice

Los hechos ocurrieron en la calle Rybacka, en el barrio de Ostropa, dentro del municipio polaco de Gliwice. Según confirmó la policía local, el hombre subió a su tractor, un modelo de la marca polaca Ursus equipado con un arado, y lo condujo deliberadamente sobre el nuevo pavimento, dejando a su paso doscientos metros de asfalto destrozado, como se ve en la imagen destacada.

Fue así como los operarios, que habían terminado la obra apenas unos días antes, vieron cómo todo su trabajo quedaba reducido a surcos de tierra removida.

Y es más: el agricultor no se limitó a destrozar la carretera. Cuando llegó la policía, amenazó con volver a hacerlo si las obras continuaban.

Esto no le dejó muchas opciones a los agentes, por lo que lo detuvieron en el momento, sin necesidad de investigación posterior. Luego confirmaron que el hombre estaba sobrio, así que descartaron el alcohol como factor en su comportamiento.

El tractor terminó así inmovilizado por los propios trabajadores de la obra, que usaron un rodillo compactador y una pala cargadora para bloquearle el paso.

¿Por qué el agricultor creía tener derecho a destrozar esa carretera con el tractor?

El motivo detrás del ataque tiene que ver con una disputa de terrenos que llevaba tiempo enconada. El hombre sostenía que ese tramo de carretera era de su propiedad y que las obras municipales se habían ejecutado de forma ilegal, sin su permiso.

Sin embargo, la documentación catastral que manejan las autoridades confirma que el terreno pertenece al ayuntamiento, no al agricultor, lo que deja su versión de los hechos sin ningún respaldo legal.

Por su parte, la Fiscalía no se lo ha tomado como un arrebato puntual: según su versión, el agricultor «actuó de manera planificada y premeditada», lo que agrava considerablemente su situación legal frente a un tribunal.

No se trató, por tanto, de un accidente ni de una maniobra torpe con el tractor, sino de una decisión meditada para destruir una infraestructura pública recién terminada como forma de protesta contra unas obras que consideraba una invasión de su propiedad.

¿Es habitual este tipo de conflictos entre vecinos y obras públicas?

Este tipo de conflictos no es tan infrecuente como parece. Las disputas sobre los límites exactos de una propiedad rural, sobre todo en zonas donde la delimitación catastral se hizo hace décadas y con métodos poco precisos, generan roces constantes entre vecinos y administraciones cuando se ejecutan obras públicas cerca de fincas privadas.

Lo habitual, sin embargo, es que esos desacuerdos se resuelvan por la vía administrativa o judicial, no con maquinaria agrícola arrasando lo ya construido.

El propio vehículo utilizado en el incidente añade un matiz curioso al caso. Y esto es porque Ursus es una de las marcas de tractores más veteranas de Polonia, fabricada desde hace más de un siglo y asociada durante décadas al trabajo agrícola tradicional del país.

Dicho esto, que una máquina pensada para arar campos haya terminado protagonizando un delito contra la vía pública es, para muchos vecinos de Gliwice, la parte más llamativa de todo el episodio.

¿Qué pena podría enfrentar el agricultor por destrozar la carretera con su tractor?

El delito por el que se le investiga es el de daños a bienes de importante valor, una figura que en el Código Penal polaco contempla penas de entre uno y diez años de cárcel.

Por un lado, el ayuntamiento de Gliwice ha calculado que el destrozo asciende a entre 300.000 y 400.000 zlotys (entre 70.000 y 93.000 euros aproximadamente), una cifra que incluye no solo la capa de asfalto, sino también la base de la carretera, que también quedó dañada por el paso del tractor.

Y, por otro lado, el caso se complica todavía más porque, durante la inspección posterior, la policía descubrió que el tractor circulaba sin el seguro obligatorio de responsabilidad civil, una infracción adicional que se suma al expediente.

Entre tanto, el agricultor permanece en prisión provisional desde su detención, a la espera de que un tribunal determine su responsabilidad penal, mientras el ayuntamiento evalúa cuánto tardará y costará reparar por completo el tramo de carretera que su tractor dejó inservible.