André Alonso, especialista en jardinería doméstica, habla alto y claro: «Regar por la noche es de principiantes»

Cuidar plantas parece sencillo hasta que empiezan a aparecer hojas amarillas, raíces dañadas o ejemplares que dejan de crecer sin un motivo aparente.

En muchos casos, estos problemas no se deben a la especie ni a la falta de cuidados, sino a errores muy comunes relacionados con el riego, una tarea que muchos realizan por costumbre en lugar de adaptarla a las necesidades de cada planta.

Precisamente sobre ello pone el foco André Alonso (@andrealonsorc) en uno de sus vídeos de TikTok. El divulgador desmonta algunas de las creencias más extendidas entre quienes se inician en la jardinería doméstica y comparte los hábitos que, a su juicio, distinguen a una persona con experiencia.

Su principal consejo pasa por dejar de lado las rutinas fijas. En lugar de regar siguiendo un calendario, recomienda comprobar siempre el estado del sustrato y observar la planta antes de añadir agua.

Para Alonso, ese sencillo gesto permite tomar decisiones más acertadas y evitar algunos de los errores más frecuentes en el cuidado de las plantas.

André Alonso explica por qué no recomienda regar las plantas por la noche

Durante su explicación, André Alonso es contundente: «Regar por la noche es de principiantes». En su opinión, el mejor momento para regar es por la mañana, cuando la planta necesita el agua para realizar la fotosíntesis.

El experto también insiste en que no basta con cambiar el horario. Tan importante es cuándo se riega como la forma de hacerlo. Por eso recomienda evitar los pequeños riegos superficiales y apostar por un riego abundante que empape bien todo el sustrato.

Además, recuerda que no hay que dejar agua acumulada en el plato inferior, ya que, una vez finalizado el riego, conviene retirarla.

Cómo saber cuándo una planta necesita agua

Otro de los errores que señala es regar siguiendo un calendario. Hacerlo siempre el mismo día de la semana o cada cierto número de días, explica, no tiene sentido porque las necesidades de una planta cambian constantemente.

En lugar de eso, es necesario comprobar siempre el estado del sustrato antes de añadir agua. Para ello, puedes introducir un dedo en la tierra o levantar la maceta para comprobar su peso. Si todavía conserva humedad, lo mejor es esperar.

Otros consejos de André Alonso para cuidar las plantas como una verdadera ‘reina plantil’

André Alonso también anima a perder el miedo al fertilizante. El experto explica que las plantas cultivadas en maceta van agotando los nutrientes del sustrato y que es recomendable aportar fertilizante, aunque utilizando una cantidad moderada.

Su consejo es emplear aproximadamente la mitad de la dosis recomendada por el fabricante para evitar problemas y favorecer un crecimiento saludable.

El mensaje de André Alonso es claro: observar la planta antes de actuar es mucho más importante que seguir rutinas fijas.

Regar por la mañana, comprobar siempre la humedad del sustrato, realizar un riego profundo, eliminar el agua sobrante y utilizar fertilizante con moderación son los hábitos que, según André Alonso, marcan la diferencia entre un principiante y alguien que realmente sabe cuidar plantas.