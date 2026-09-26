Nutricionistas instan a los hogares españoles a retirar los plátanos del frutero cuanto antes: «El gas etileno tiene mucho que ver»

El frutero es uno de los objetos que más se utiliza diariamente en una vivienda. El sencillo acto de escoger una fruta de ese soporte para comerla al momento o posteriormente es un reflejo de organización y facilidad en el hogar. Aunque juntar diferentes tipos de fruta en un mismo recipiente puede desembocar en problemas de conservación de las mismas.

Además, la maduración del fruto depende de numerosos factores como la temperatura, ventilación y algunos compuestos naturales que liberan las propias frutas, como el etileno. Este compuesto poco conocido tiene un papel significativo en la maduración de algunas frutas concretas.

¿Cuál es el problema?

Los plátanos son los casos más llamativos y, por lo tanto, más afectados también por este tipo de componentes. Al ser frutos climatéricos, continúan su maduración tras ser recolectados como otras muchas frutas. Así que separar los plátanos del resto de las frutas será más favorable porque la producción de etileno en este tipo de frutos es mayor y provoca cambios notables en su apariencia y sabor.

Los expertos aseguran que la mejor opción es separar los plátanos del frutero, ya que es fundamental favorecer su ventilación, mantener una temperatura ambiente y protegerlos del sol directo y de fuentes de calor.

La clave: el estado del plátano

Al mismo tiempo, existen diferencias dentro del estado de maduración de los plátanos que el cliente debe tener en cuenta para su conservación. Por un lado, se encuentran los plátanos verdes, los cuales no deberían meterse en el frigorífico directamente con el pensamiento de aumentar su conservación.

El frío puede ser perjudicial en su maduración, así lo explica el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El departamento expresa que los plátanos se sitúan entre los productos que recomiendan guardar fuera del frigorífico y conservar en un lugar seco y a temperatura ambiente. De esta forma, se evitará que el fruto madure más rápidamente.

En el caso del estado de maduración

Cuando un plátano tiene sus características manchas marrones y está más blando de lo habitual, el frigorífico puede ayudar a conservar esta fruta. Los expertos detallan que se debe comprobar el estado interior del fruto y desecharlo si presentara claramente un estado de deterioro relacionado con los malos olores, moho o cambios en su textura.

Por lo tanto, no se trata de apartar los plátanos de una manera especial, sino sacarlos del frutero compartido, dejarlos a temperatura ambiente y resguardarlos en el frigorífico cuando el fruto haya alcanzado el estado de madurez, garantizando su conservación durante más tiempo.