El truco de un experto para conservar los plátanos como el primer día y que no se pongan negros

Los plátanos son una de las frutas más consumidas en los hogares españoles y una de las más nutritivas por los ingredientes que contienen. Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos cuando compramos este alimento es que en pocos días se ponen negros porque maduran muy rápido. Varios expertos se han pronunciado con los trucos que se pueden llevar a cabo para evitar que los plátanos se pongan negros unos días después de haberlos comprado en la tienda.

Un clásico de los hogares españoles son los plátanos, ya sean de Canarias o en su versión banana, que podemos encontrar en los principales supermercados españoles. Según informa la Fundación Española de Nutrición, los plátanos son uno de los alimentos con mejor valor nutricional, ya que son ricos en fibra, potasio, vitamina B6 e insulina. También contiene más proteínas que otras frutas (1,2%) y es rico en hidratos de carbono con un 20%. Así que estamos ante una de las frutas más recomendables para el día a día.

Cuando compramos plátanos, nos enfrentamos a uno de los grandes problemas: los plátanos se ponen negros en pocos días debido a una hormona vegetal que acelera su propia maduración. Así que, para evitar esto, varios expertos se han pronunciado sobre los mejores trucos que puedes aplicar con el objetivo de alargar la vida útil de estos plátanos. Esto también te hará generar un ahorro económico, ya que no tendrás que tirar unos productos que también cotizan al alza en el supermercado.

El truco para que los plátanos no se pongan negros

Los expertos de Aldi, una de las principales cadenas de supermercados de España, han publicado un artículo sobre los mejores consejos para cuidar el plátano y poderlo comer en las mejores condiciones posibles. Para evitar que madure rápido, muchas personas suelen introducirlo en el frigorífico, pero desde esta página web dejan claro que el primer mandamiento tras comprar un plátano es no meterlo dentro de la nevera.

«Tatúate a fuego lo siguiente: los plátanos nunca deberían conservarse en la nevera. Por el contrario, los expertos recomiendan dejarlos siempre a temperatura ambiente, al tratarse de una fruta tropical», dicen en la página web de Aldi, que también deja claro que, en caso de meterlos en la nevera, «al menos protégelos con una bolsita de papel y colócalos en la parte menos fría de la nevera, para evitar que maduren muy deprisa». Desde Aldi también dejan claro que los plátanos tienen que estar fuera de las corrientes de aire, del sol y también dan respuesta a la pregunta del millón: ¿cómo evitar que se pongan negros?

La respuesta es clara: hay que añadir un film transparente en la zona del racimo. «¿Sabías que si envuelves la punta del plátano con papel film, se ralentiza considerablemente el proceso de maduración? Es nuestro truco de oro para que esta fruta tropical aguante unos días más», dicen los expertos para evitar que los plátanos se pongan negros.

«Tiene fácil explicación: simplemente por la falta de oxígeno, que hace que el plátano tarde más en adquirir ese color oscuro. Y, además, el plátano desprende el etileno a través del rabo, así que se conserva mucho mejor si este se envuelve con film», indican. Si no tienes papel film a mano, también podrás recubrir la punta del plátano con papel albal para evitar que se ponga negro.