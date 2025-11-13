Ni en bolsas ni en la despensa: el truco que nadie conoce para que los plátanos no se pongan negros

¿Tienes antojo de plátanos o bananas? A veces necesitas algo de azúcar y quieres comer algo saludable. No hay problema: solo tienes que ir al frigorífico y coger uno de esos sabrosos plátanos que compraste la semana pasada. Eso sí, cruzando los dedos para no encontrártelos negros y pasados de punto.

Debido a su popularidad y a la frecuencia con la que lo consumimos, a menudo compramos más plátanos de los que realmente necesitamos. O tardamos más tiempo en consumirlos de lo que estimamos al principio. En consecuencia, es fácil que se nos estropeen en la nevera.

Por suerte, existe un truco bastante sencillo que puede ayudarnos a prolongar la vida útil de los plátanos y a evitar que se estropeen rápidamente. Este método es poco conocido, y parte de un hecho absolutamente natural y comprobado científicamente.

¿Cuál es el mejor truco para conservar los plátanos en la nevera sin que se pongan negros?

Seguro que has probado y leído muchas teorías acerca de la mejor forma de conservar los plátanos sin que se estropeen: envolverlos en papel de periódico, en una bolsa de tipo zip, o incluso conservarlos fuera de la nevera son algunas de las más habituales.

Sin embargo, todas ellas pasan por alto un detalle natural y empírico que está científicamente demostrado: la maduración natural de los plátanos comienza siempre por el rabito (técnicamente llamado pedúnculo).

Y de esto podemos extraer dos conclusiones inmediatas:

Los plátanos maduran mucho más despacio si los conservamos en racimo que si cortamos su pedúnculo y los separamos uno a uno. No es necesario asfixiar toda la fruta: basta con proteger la parte del pedúnculo para evitar que el plátano madure rápido.

Así pues, el truco para que los plátanos maduren más despacio en el frigorífico consistirá en cubrir el pedúnculo de los plátanos con un trozo de papel film de unos cinco o seis centímetros de ancho. Mejor si le das varias vueltas. Es muy importante que el plástico quede bien pegado a la fruta, sin posibilidad de que entre aire.

Con ello conseguiremos que el plátano no libere apenas etileno, que es el gas responsable de la maduración de la fruta y, en última instancia, de que adquieran ese característico color negro o marrón oscuro.

¿Por qué los plátanos son tan saludables?

Los plátanos son una fruta extremadamente saludable por muchas razones, ya que su lista de ventajas y propiedades nutricionales es extensísima.

Para empezar, contienen altos niveles de potasio, un mineral básico para el funcionamiento adecuado del corazón y la regulación de la presión arterial. El potasio ayuda a mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo y contribuye a mantener una buena salud muscular y nerviosa.

Además, los plátanos también son una buena fuente de fibra dietética, fundamental para una digestión saludable y para la regulación del tránsito intestinal.

El plátano también tiene un poderoso efecto saciante, algo que aprecian las personas que siguen una dieta para perder peso, y también son una excelente fuente de energía rápida, gracias a su alto contenido de carbohidratos naturales, principalmente en forma de azúcares como la fructosa.