Andalucía se congela a -5ºC: alerta por frío intenso y lluvias en estas provincias el fin de semana

Alerta por frío intenso y lluvias en estas provincias el fin de semana, Andalucía se congela a -5ºC. Estos días en los que la situación se complicará por momentos, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectará de lleno y en especial a una comunidad autónoma en la que todo puede ser posible. Es hora de saber qué puede pasar en estos días que tenemos por delante.

Una de las zonas que se ha mantenido con un otoño de lo más suave, va a vivir un invierno de esos que ponen los pelos de punta, de tal forma que tocará empezar a pensar en todo lo que puede pasar en unas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible. Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en unos días en los que parecerá que el frío puede acabar siendo uno de los protagonistas de un giro radical que puede acabar siendo esencial en estas próximas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible. Con un giro destacado que nos marcará muy de cerca.

Se congela Andalucía

Una de las comunidades autónomas más afectadas por este descenso de las temperaturas que estamos viviendo en estos días, puede acabar convirtiéndose en la que bate todos los récords, habido y por haber. El descenso de las temperaturas es notable.

Es importante conocer lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo el que nos dará una sorpresa inesperada en una comunidad autónoma, acostumbrada a las altas temperaturas. Andalucía hasta el momento se ha convertido en una de las que ha estado por encima de lo que sería habitual.

Estaremos pendientes de ciertos detalles que nos trae una previsión del tiempo con más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de saber un poco más qué es lo que puede pasarnos a medida que vamos viendo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas.

Es hora de conocer en primera persona qué puede pasar en Andalucía y en especial en unos días en los que el tiempo nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estas próximas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Alerta por frío intenso y lluvias en estas provincias

Estaremos pendientes de unos cambios que pueden alejarnos de lo que sería habitual en estos días. Nos enfrentamos a unos cambios que pueden convertirnos en algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca en estos días.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos poco nubosos o despejados, aumentando a cubiertos y acompañados de precipitaciones moderadas que se irán extendiendo de oeste a este durante el día, siendo localmente fuertes y persistentes en el tercio occidental y en los litorales y con tormentas ocasionales. Intervalos de nubes bajas y brumas matinales. Temperaturas mínimas con pocos cambios, localmente en descenso y con heladas débiles o localmente moderadas en las sierras; máximas en ligero descenso en el tercio occidental y en el litoral mediterráneo, en ascenso en el resto. Vientos entre flojos y moderados de componente este, con intervalos fuertes en el litoral y sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones localmente fuertes y persistentes en el tercio occidental y en los litorales, acompañadas de tormentas ocasionales. No se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes de componente este en el litoral atlántico y en el mediterráneo occidental».

Para el resto de España la situación no será muy distinta: «Se mantendrá la inestabilidad, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones ocasionalmente con tormenta, en Baleares, fachada oriental y cuadrante nordeste peninsular, tendiendo a abrirse claros en el archipiélago. Se prevén persistentes y fuertes en el este de Cataluña, siendo también posible de forma local en las islas y Comunidad Valenciana. En el resto de la Península, cielos poco nubosos o con intervalos, tendiendo a cubrirse en la mitad sur debido a un frente que dejará precipitaciones en la mayor parte de Extremadura y Andalucía, yendo ocasionalmente con tormenta y granizo, y pudiendo afectar a regiones aledañas. Se prevén persistente y/o fuertes en zonas del extremo oeste de Andalucía, entorno del Estrecho y oeste de Alborán. Nevará en montañas del cuadrante nordeste y del sureste peninsular, pudiendo hacerlo en las del centro, a una cota de 1400/1600 metros y con acumulados significativos en el Pirineo oriental. En Canarias, intervalos nubosos con probables lluvias débiles y dispersas en las islas orientales y en el norte de las montañosas.

Bancos de niebla en montañas del centro y cuadrante nordeste peninsular. Temperaturas máximas en ascenso en la mayor parte de la Península, localmente notable en el Ebro y Cantábrico oriental, y exceptuando Andalucía occidental en descenso y regiones mediterráneas con pocos cambios. Tampoco se esperan cambios en el resto del país. Mínimas en ascenso en la mitad norte peninsular, con descensos en el Guadalquivir e interior sureste y pocos cambios en el resto. Heladas débiles en amplias zonas del interior peninsular, moderadas incluso localmente fuertes en montañas del norte».