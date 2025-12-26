25 centímetros de nieve y mínimas de 5 grados: lo que llega a Madrid no es normal y la AEMET manda un aviso

Lo que llega a Madrid no es normal y la AEMET manda un aviso importante, hasta 25 centímetros de nieve y mínimas de 5 grados. Llega un giro radical para el que quizás no estamos preparados para el corazón de España. Un punto del país que deberemos empezar a ver llegar de una forma que quizás hasta la fecha no sabíamos que teníamos algunos detalles que serán los que nos acompañarán en estos días. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará en unos días en los que el mal tiempo puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada.

Un giro radical que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones en estos días en los que el frío adquiere un protagonismo especial. Por mucho que queramos que el cambio llegue antes de lo establecido, nos tenemos que enfrentar a un invierno que podría acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Es hora de apostar claramente por un giro radical que acabará siendo esencial en estos días.

La AEMET lanza un aviso ante lo que llega a Madrid

Lo que llega a Madrid obliga a la AEMET a lanzar un aviso importante, tocará empezar a ver llegar un giro radical que hasta la fecha desconocíamos y que puede acabar siendo lo que nos golpeará de cerca. Es hora de saber qué puede pasar con unas temperaturas y un tiempo que puede causar estragos.

Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. En estos días en los que realmente el tiempo puede ir cambiando por momentos. Estamos a merced de un giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en unos días cargados de simbolismo.

Hemos pasado la Navidad, pero nos quedan otras celebraciones y un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará empezar a tener en mente. Un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que el tiempo cobrará un especial protagonismo. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que Madrid recibe un invierno polar que obliga a lanzar determinados avisos.

Mínimas de 5 grados y 25 centímetros de nieve

Lo peor de un invierno que puede alejarnos de lo que sería habitual en esta época del año está a punto de llegar y lo hace de tal forma que deberemos empezar a prepararnos para lo peor. Con la mirada puesta a unos cambios que pueden ser especialmente complicados de ver llegar. Sin duda alguna, nos afectará lo peor de un tiempo cambiante.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos nubosos y con intervalos nubosos abriéndose abundantes claros en el centro y sur de la Comunidad durante la tarde. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa sobre todo de madrugada, que podría ser en forma de nieve en la Sierra por encima de 900 – 1000 metros. Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los descensos. Temperaturas máximas en aumento. Heladas débiles generalizadas en la Sierra y en el sureste de la Comunidad, localmente moderadas en zonas altas de la Sierra. Vientos flojos variables».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Día marcado por la inestabilidad en buena parte de la Península y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos en las islas, cuadrante nordeste peninsular y al principio en Galicia, y cielos poco nubosos o con intervalos en el resto, si bien al principio con abundante nubosidad baja en la mitad sur de la Península. Se darán precipitaciones en el tercio nordeste, Baleares, Estrecho y tendiendo a remitir en Galicia, siendo también posible en Melilla y a primeras horas en el centro peninsular. Los mayores acumulados, yendo con tormentas ocasionales, se darán en Baleares, al principio en el entorno del cabo de la Nao, y en el este de Cataluña, siendo persistentes y localmente fuertes. Cota de nieve: 900/1200 metros en el cuadrante nordeste pudiendo descender puntualmente hasta los 500m., y con acumulados significativos en el Pirineo oriental también posibles en la Ibérica y zonas aledañas. Locamente también podría nevar en puntos de Galicia y Castilla y León por encima de 400/500 m. En Canarias, intervalos nubosos con probables lluvias débiles y dispersas en las islas orientales y en el norte de las montañosas. Bancos de niebla matinales en entornos de montaña y en zonas de la meseta Sur. Temperaturas máximas en ascenso en la mitad nordeste peninsular, con descensos en zonas de la meseta Sur. Mínimas en aumento en el tercio nordeste peninsular, con predominio de los descensos en la mitad oeste, Murcia y Canarias. Pocos cambios térmicos en el resto. Heladas débiles en amplias zonas del interior peninsular, moderadas incluso localmente fuertes en montañas de la mitad norte».