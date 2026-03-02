Flick cree en la remontada contra el Atlético de Madrid: «Lo podemos hacer, no tengo miedo»

Hansi Flick compareció este lunes convencido de lograr la remontada ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para atender a la prensa antes de la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey que medirá al Barcelona contra el Atlético de Madrid. El conjunto blaugrana necesita marcar cinco goles si quiere avanzar a la gran final.

«Todo el mundo sabe lo que tenemos mañana. Vamos cuatro goles por detrás y queremos hacer posible lo imposible. Es importante dejar la portería a cero y creer que podemos hacerlo. Sabemos que no es fácil, pero no nos rendiremos», comenzó declarando el entrenador del Barcelona sobre el partido y la remontada.

Sobre Pedri: «Tenemos que gestionarlo. Nos quedan más partidos después de este. Está muy bien tener a Pedri y veremos cuantos minutos puede jugar».

«Siempre debes creer, seguro que la afición nos dará apoyo. Por ejemplo, cuando tuvimos partidos contra el Dortmund, a cada mitad debemos marcar dos goles, sabemos que es difícil, contra un rival fantástico, nos hicieron mucho daño en el último partido, creo que lo podemos hacer», afirmó Hansi Flick ante los medios sobre la remontada.

La animación del Camp Nou: «Para mí es importante que todo el mundo pueda animarnos durante el partido. Debe haber una conexión perfecta entre la afición y el equipo. Me encanta esta conexión».

Flick cree en la remontada

«Siempre es mejor pensar en el primer gol que en el segundo. Tendremos hambre de conseguirlo. Frente al Villarreal vimos un equipo en que todo el mundo lucha y está buena dinámica. Esta es la clave para mañana», añadió el técnico alemán.

Sobre la remontada al PSG: «No pienso en pasado ni en futuro, sino en el presente. Conocemos la historia, pero nuestro trabajo es hacerlo bien mañana. No lo hicimos muy bien en el último partido ante el Atlético y quiero ver nuestra mejor versión».

Flick analiza la baja de Lewandowski: «Tendremos que gestionarlo. Hay que aceptarlo. Tuvimos mala suerte. Al girarse se dio un golpe contra el hombro del rival. Marcó después el gol. Perder a un jugador como él, Frenkie, Gavi, Eric o Andreas siempre es complicado. Lo bueno es que das a otros jugadores de demostrar su oportunidad».

«Siempre queremos jugar a nuestro estilo. Lo he dicho antes. Hemos pensado en todo lo que podría pasar, en lo que nos podría dar ventaja. Hay que jugar como una unidad, con y sin balón, tenemos que presionar, ganar los unos contra uno. También sacar bien la pelota. Esto pasa con transiciones perfectas de los rivales. No se pueden perder balones», añadió el entrenador alemán del Barcelona.

Sobre Lamine Yamal: «Lo importante es que el equipo esté enchufado. El primer gol de Lamine vino después de una muy buena recuperación y pase de Fermín. Lamine tiene calidad para estar en el momento idóneo. Después del gol jugó de manera estupenda, me encantó. Necesitamos a todo el mundo, no solo a Lamine».