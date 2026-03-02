El Barcelona prepara la semifinal contra el Atlético de Madrid sin Lewandowski, De Jong ni Eric García

El Barcelona se ha ejercitado este lunes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la última sesión previa a la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey que le medirá al Atlético de Madrid este martes a partir de las 21:00 en el Camp Nou. Un partido en el que el cuadro azulgrana busca una remontada casi imposible con las bajas de Lewandowski, De Jong, Eric García, Gavi y Christensen.

Se ha ejercitado en la mañana de este lunes el Barcelona sobre el césped de su Ciudad Deportiva. Hansi Flick no ha podido contar con los lesionados Gavi y Christense, de larga duración, y tampoco con De Jong y Lewandowski, caídos en la última semana. La otra baja en el equipo culé es la de Eric García por sanción después de ser expulsado en el duelo de ida en el Metropolitano.

Bajas importantes en el Barcelona para afrontar esta importante vuelta de semifinales de la Copa del Rey. El equipo azulgrana necesitará de todos sus mimbres disponibles para intentar una remontada casi imposible que le haga avanzar a la gran final copera.

4-0 ganó el Atlético de Madrid en el duelo de ida en el Metropolitano. Un resultado muy contundente a primeros del mes de febrero que dejó muy tocado al equipo de Hansi Flick. Pero ahora creen en esa remontada para la que necesitan cuatro goles para igualar la eliminatoria y cinco para pasar. Todo ello sin encajar goles.

La buena noticia en el Barcelona es que Pedri ya está al 100%. De hecho, se espera que el canario vuelva por fin a la titularidad tras acumular minutos contra Levante y Villarreal. No estuvo en el Metropolitano y estará en el Camp Nou. Al igual que otros jugadores claves como Raphinha o Rashford.