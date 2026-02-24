Pedri confiesa en ‘El Hormiguero’ cuál es la peor manía de Ferran Torres en el terreno de juego

Tras el descanso del fin de semana después de la visita de Elena Furiase el pasado jueves, El Hormiguero ha vuelto con dos protagonistas que hace meses que cancelaron a última hora su visita por compromisos profesionales. Se trataba de los futbolistas del F.C. Barcelona Ferrán Torres y Pedri, que han acudido para hacer balance de la temporada en su club y han dado sus sensaciones respecto al Mundial de Fútbol que, salvo sorpresa enorme, disputarán el próximo verano con la selección.

Tras hablar de temas estrictamente deportivos, los invitados también han tenido tiempo para abrirse en el plano más personal. «¿Por qué Ferran es muy pesado en el campo?», era la pregunta de Pablo Motos para Pedri, su compañero. «Cuando eres delantero quieres marcar goles, y siempre te dicen que le pases el balón porque, aunque tú tengas cinco defensas, para él está solo», decía el canario.

Pero ahora le tocaba el turno a Ferrán para que se tomase su venganza cuando Motos preguntaba por qué Pedri es el mimado del equipo. «No sé cuántos padres tiene, cada entrenador es su padre. Pone cara de buen niño y todo el mundo habla bien de él», ha contestado Ferrán con muy mala leche.

Los dos jugadores son muy amigos, tanto que suelen ir juntos a los entrenamientos, aunque normalmente es Pedri el encargado de conducir, pero en los últimos meses el canario ha estado lesionado, teniendo que cambiar de papeles. «Sí, es mi Uber, y estos meses que he tenido que conducir yo porque estaba lesionado, no me han gustado nada», admitía Ferrán, que ha tenido que ponerse al volante para poder ayudar a su compañero.

La amistad es tan grande que hasta se intentan ayudar con hábitos nuevos el uno al otro. En este caso, es Ferrán el que ha sido más insistente con su amigo: «Le he conseguido meter el ayuno intermitente; no desayunamos y entrenamos en ayunas. Yendo con el estómago vacío, me siento con mucha más energía».

Las enormes multas que les pone Flick a sus jugadores

Su estatus de estrellas en el F.C. Barcelona les hace tener muchos privilegios, pero también tener que cumplir con su equipo, algo que, de no hacerlo, deben pagar con multas adecuadas a sus enormes salarios que les tocan donde más les duele.

«Nos pone multas por llegar tarde; por ejemplo, si llegas 10 minutos tarde a un partido, puedes tener 40.000 € de multa. Nadie llega tarde, claro. Ser entrenador es complicado», admitía Pedri en El Hormiguero.

Intentando saber qué es lo que más molesta a los jugadores de las aficiones rivales, el presentador ha querido saber cuáles han sido los peores momentos que han vivido con público rival. «A Pedri solo le dicen cosas bonitas en todos los estadios, no sé por qué», comenzaba bromeando Ferrán. »

«A mí me dicen de todo, salmonete, sardinita…, por lo del tiburón, pero me gusta, me encanta marcar un gol y luego hacerme el chulito delante de los que me han insultado», así ha contestado el delantero.