No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, La Promesa se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 13 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 793 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo, tras descubrir a Teresa y Cristóbal besándose, Leocadia exige a Alonso que los despida. Teresa reconoce a Pía su gran secreto, y es que no está casada: Marcelo es su hermano, no su marido.

Santos no duda un solo segundo en comunicar al servicio que la Guardia Civil ha confirmado que su madre, realmente, fue asesinada durante un robo. La presentación de Martina ha conseguido conmover no solamente a Adriano, sino también a Vera. Tanto es así que no dudan en animarla a ignorar las cada vez más constantes críticas por parte de Jacobo. Curro y Ángela, por su parte, disfrutan al máximo del balneario, mientras que Manuel y Ciro tienen un durísimo enfrentamiento por culpa de Julieta y Curro. Samuel ha querido reconocer a Carlo su amor pasado por María Fernández para disipar, de una vez por todas, sus celos. Ricardo, inesperadamente, ha regresado a palacio, reencontrándose con su hijo Santos.

¿Qué sucede en el capítulo 794 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 16 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo, en el balneario, Curro es humillado públicamente por el Barón de Bermejo por ser un bastardo. En la zona de servicio, Ricardo y Santos dan sepultura a Ana. Todo ello mientras el que fuese mayordomo no ha dudado en rechazar el ofrecimiento de Pía de acompañarlos.

En cuanto a Carlo, a espaldas de María Fernández, no ha tenido reparos a la hora de pedir ayuda a Manuel. Este le entrega un sobre, ¿con dinero? Santos, por su parte, parece que no pierde detalle de este momento que, a buen seguro, va a dar de qué hablar. Leocadia se enfrenta a Cristóbal por el beso de Teresa y él se justifica diciendo que es una farsa para alejar las sospechas de Ángela.

Pero nada más lejos de la realidad. A pesar de las numerosas advertencias por parte de Alonso y Leocadia, Martina ha dado el importantísimo paso de invitar a la presidenta del Patronato a visitar el refugio. La tensión de Manuel y Ciro aumenta considerablemente después de una nueva discusión sobre Julieta. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.