Quién es Julio Peña, el actor que interpreta a Cervantes en ‘El Cautivo’: su edad y su pareja

Julio Peña, poco a poco y con el paso de los años, se está convirtiendo en uno de los actores más conocidos de la industria en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente, su nombre ha vuelto a acabar la atención como consecuencia de su papel protagónico en El Cautivo, el nuevo proyecto de Alejandro Amenábar en el que ha querido centrarse en una de las personas más importantes de la literatura universal. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Miguel de Cervantes. De esta forma, el reconocido director de cine no ha dudado en confiar en Julio Peña para encarnar al Manco de Lepanto. Una apuesta que podría ser arriesgada para muchos, pero él estaba convencido de que se trataba de un acierto. Así pues, es el momento perfecto para hacer un repaso a la trayectoria profesional de Julio Peña, haciendo hincapié en diversos aspectos personales como su edad y su pareja.

La trayectoria profesional de Julio Peña

Nacido el 15 de julio de 2000 en San Sebastián, el actor siempre tuvo claro que lo suyo era el mundo de la interpretación. Tanto es así que participó en un gran número de obras de teatro desde los 12 años. Aun así, la gran oportunidad de su vida llegó en 2019, cuando pudo interpretar a Manuel Gutiérrez en la serie argentina Bia de Disney Channel Latinoamérica.

Tan solo un año después, consiguió su primer papel en España de la mano de la ficción diaria Acacias 38. El nuevo punto de inflexión de su carrera profesional llegó en 2022, cuando Julio Peña comenzó a hacerse más conocido en nuestro país al meterse en la piel de Ares, uno de los protagonistas de la trilogía A través de mi ventana de Netflix. En este proyecto tuvo la oportunidad de trabajar mano a mano con la actriz Clara Galle.

Pero no ha sido la única vez que ha trabajado en una producción de la N roja, sino que Julio Peña también formó parte del elenco de Berlín, el spin-off de La casa de papel, cuya primera temporada tuvo un gran éxito. Por si fuera poco, hace tan sólo unas semanas, ha terminado el rodaje de la segunda parte de esta historia.

Sea como sea, hay que destacar que el gran papel de su carrera profesional ha llegado de la mano de Alejandro Amenábar, al interpretar a Miguel de Cervantes en El Cautivo. El viernes 12 de septiembre se estrena este largometraje en todos los cines del país, lo que nos brinda la oportunidad de ver a Peña en un rol bastante diferente al que estamos acostumbrados a ver de él.

Su vida personal

En este sentido, el actor donostiarra siempre ha preferido mantener al margen su vida privada. Sí que se sabe que en 2021 mantuvo una relación sentimental con la actriz Isabela Soares de Souza, con quien coincidió durante las grabaciones de la serie argentina Bia, por la que se hizo conocido al otro lado del charco.

Por si fuera poco, debido a la complicidad que existía en la ficción entre él y Clara Galle, fueron muchas las especulaciones respecto a un posible noviazgo. Ellos, en todo momento, dejaron claro que solamente existía una gran amistad entre ellos. Además, por el momento, Julio Peña no ha confirmado que tenga pareja, por lo que se desconoce si su corazón está ocupado.