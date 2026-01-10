Alerta máxima de la AEMET en el País Vasco: por lluvia, viento y otros fenómenos peligrosos

La AEMET lanza una alerta máxima por lluvia en el País Vasco, el viento y otros fenómenos peligrosos ponen en riesgo esta zona del país. Los expertos no paran de actualizar los mapas del tiempo, ante lo que tenemos por delante, un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, puede ser clave en estos días que tenemos por delante. Llega un marcado cambio de tendencia que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno en estos días de fin de semana.

El norte del país ha sido el más castigado por una masa de aire frío que ha marcado estas próximas jornadas que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante. Una situación del todo inesperada que puede acabar siendo la que nos dará más de una sorpresa inesperada. La previsión del tiempo de la AEMET no trae buenas noticias, sino más bien todo lo contrario. Tocará saber qué es lo que nos está esperando en estas próximas jornadas.

La AEMET activa la alerta máxima en el País Vasco

El País Vasco es una de las zonas más afectadas por un tiempo que puede cambiarlo todo en estos días de enero. Llega una situación que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno en estos días en los que el cambio puede ser especialmente significativo.

Estos expertos de la AEMET no dudan en advertir a la población de lo que puede pasar en estas jornadas en las que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que puede convertirse en un cambio de ciclo que puede ser esencial. Este invierno está dando señales de ser uno de los que vamos a recordar.

Sin duda alguna, tocará visualizar este cambio en la situación que tenemos por delante que puede acabar marcando una diferencia significativa. En estos días en los que realmente todo puede ser posible. Es hora de conocer qué es lo que nos está esperando en estas próximas jornadas.

El País Vasco se ha convertido en un lugar en el que las alertas pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca. Con ciertas novedades que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración.

Llega lluvia, viento y otros fenómenos peligrosos

Una serie de fenómenos peligrosos están a punto de llegar al País Vasco, lo que nos espera es un cambio de tendencia que deberemos tener en cuenta. No sólo será la lluvia o el viento, también la nieve y las heladas que nos estarán esperando en estas próximas jornadas serán una realidad.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos nubosos o cubiertos. Brumas matinales en el interior. Lluvias y chubascos persistentes. Cota de nieve en torno los 800-1000 metros. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso. Durante la madrugada, se espera viento moderado del oeste en el litoral, con rachas muy fuertes en zonas expuestas; a partir del mediodía, el viento será débil». Las alertas estarán activadas: «Lluvias y chubascos persistentes. Probables rachas muy fuertes de viento en zonas expuestas del litoral durante la madrugada».

Para España la previsión del tiempo tampoco trae buenas noticias: «Se prevé una intensa circulación atlántica del noroeste que introducirá abundante humedad y una masa de aire frío en el norte peninsular. Dejará cielos cubiertos y precipitaciones en el tercio norte, que serán persistentes en el Cantábrico oriental y Pirineo occidental. En el resto peninsular y Baleares, nuboso sin descartar precipitaciones débiles en la meseta Norte, sistema Ibérico y en la Bética oriental. Nevará en zonas de montaña de la mitad norte por encima de 800-1000 m al principio, subiendo la cota hasta 900-1200 m en el Pirineo y en la Ibérica meridional, con acumulados significativos en Pirineos y en el entorno de Picos de Europa. En el resto, la cota subirá a 1200-1600 m. En Canarias, intervalos nubosos con alguna precipitación débil en el nordeste de las islas montañosas. Nieblas matinales en zonas de la vertiente atlántica y en zonas altas de áreas montañosas más persistentes en las del extremo norte. Descenso de las temperaturas máximas excepto en el noroeste donde no se esperan cambios. Igualmente no se esperan cambios de las mínimas en el Cantábrico, fachada sur mediterránea y Baleares y ligero descenso en el resto, más acusado en la meseta Sur. En Canarias máximas sin cambios, y ascensos de las mínimas en la provincia oriental. Heladas moderadas en Pirineos, débiles en zonas de montaña y aledañas de las mesetas, en las sierras del sudeste y en cumbres de Tenerife».

Siguiendo con la misma previsión: «Viento moderado del oeste rolando a suroeste en Galicia y Cantábrico, con intervalos de fuerte en litorales atlánticos y cantábricos tendiendo a amainar. Viento moderado del oeste en el área mediterránea con poniente fuerte en Alborán y área norte mediterránea y probables rachas muy fuertes en Baleares. Flojos en el suroeste peninsular e intervalos de moderado en el resto con probables rachas muy fuertes en el bajo Ebro, Ibérica meridional, Pirineo central y zonas del sureste de Cataluña y no se descartan durante la madrugada en montañas del interior. En Canarias alisio moderado».