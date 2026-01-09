La AEMET confirma nevadas extremas en Cataluña y avisa: nivel máximo de alerta activado a partir de esta hora

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso por nevadas de nivel Naranja para el viernes 9 y sábado 10 de enero de 2026 en Aragón y Cataluña, por lo que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha activado todos los recursos necesarios para afrontar el temporal, que podría complicar la circulación, provocar cierres temporales en carreteras principales y limitar de forma puntual el paso de vehículos pesados en las zonas más afectadas por la nieve.

Las medidas para prevenir el temporal

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible moviliza un total de 337 máquinas quitanieves y dispone de 49.760 toneladas de fundentes para hacer frente a las nevadas previstas. Además de este despliegue, se insiste en la importancia de la prudencia al volante y se recomienda consultar información actualizada y recomendaciones oficiales, tanto en la cuenta de X del Ministerio (@transportesgob) como en los enlaces oficiales habilitados para guiar a los conductores durante el temporal.

El Plan de Vialidad Invernal del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene como objetivo garantizar que las carreteras de la Red de Carreteras del Estado se mantengan en condiciones óptimas de seguridad y confort durante los meses de invierno, cuando nieve o hielo pueden afectar la circulación. Para la campaña 2025-2026, activa entre noviembre y abril, el Ministerio, a través de la Dirección General de Carreteras, cuenta con 1.486 quitanieves, 254.101 toneladas de fundentes y unos 3.600 trabajadores dedicados a mantener la red en las mejores condiciones posibles.

La AEMET anuncia el tiempo en España para este fin de semana

Este fin de semana deberemos estar preparados para una serie de cambios importantes que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Nos enfrentamos a un marcado giro radical que ha acabado siendo el que nos afectará de lleno.

Tal y como explican desde la AEMET, «se prevé que el tiempo en la Península y Baleares venga marcado por el paso de un frente atlántico asociado a la baja Goretti situada entre el Paso de Calais y Países Bajos, y la masa fría postfrontal que dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en la mayor parte del territorio. Serán más abundantes en el norte y noroeste peninsular, con posibilidad de ser fuertes y persistentes, ocasionalmente con tormentas, en el Cantábrico y Pirineo occidental, y esperándose en general débiles en el resto».

«Serán poco probables en la fachada mediterránea con una tendencia a abrirse claros a lo largo del día en el suroeste, meseta Sur y zonas litorales mediterráneas. La cota de nieve irá bajando de 1200-1600 metros al principio a 500-700m en la mitad norte peninsular, con posibles acumulados significativos en montañas del extremo norte. En Canarias, poco nuboso tendiendo a nuboso. Se espera más nubosidad en el norte y este de La Palma con probables lluvias débiles».