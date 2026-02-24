Estos son los equipos clasificados para octavos de final de la Champions League: cuándo es el sorteo, cuadro, bombos y posibles cruces

Ya se conocen 12 de los 16 equipos que jugarán los octavos de final de la Champions League esta temporada. El Atlético de Madrid y otros tres equipos han certificado su clasificación este martes antes de que el otro club español que la busca, el Real Madrid, se la juegue contra el Benfica. El equipo rojiblanco goleó al Brujas (4-1) con un hat trick de Sörloth y un gol decisivo de Johnny Cardoso después de que los belgas empatasen el partido en el Metropolitano.

Cuándo es el sorteo de octavos de la Champions

El sorteo en el que se conocerán los ocho emparejamientos de la siguiente ronda se celebrará este viernes a las 12:00 horas en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon (Suiza). En dicha cita se sabrán tanto los cruces de octavos como los dos lados del cuadro hasta cuartos, semifinales y final.

Qué equipos se han clasificado del playoff a los octavos de Champions

Junto al Atlético, hay otros tres equipos que desde este martes ya están en la siguiente eliminatoria. El Bayer Leverkusen, tras empatar a nada con el Olympiacos (0-0) se benefició de los dos goles de renta en Atenas para avanzar a octavos. La gran sorpresa ha estado en Milán, donde el Inter, vigente subcampeón de Europa, ha confirmado su eliminación frente al Bodo Glimt noruego.

El equipo revelación de la temporada sigue cargándose clubes históricos como ha hecho este martes en San Siro ante el Inter, al que le ha ganado los dos partidos de la eliminatoria (3-1 en Noruega y 1-2 en Italia). Por último, el Newcastle superó a un Qarabag al que le ha endosado un global de 9-3 tras vencer por 3-2 este martes en su estadio.

Cómo son los bombos del sorteo de octavos

A diferencia del sorteo de la fase de liga, en el que el azar es electrónico con una IA que decide los partidos, el de octavos es manual, extrayéndose las bolas con los equipos de distintas urnas. Los cabezas de serie, es decir, los ocho primeros de la clasificación general (Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Portugal y Manchester City), se agrupan en una y tienen el privilegio de disputar la vuelta en su campo.

Sus rivales saldrán del otro bombo, el de los que acceden a través de la repesca (Atlético, Leverkusen, Bodo Glimt, Newcastle, Real Madrid o Benfica, Atalanta o Borussia Dortmund, Juventus o Galatasaray y PSG o Mónaco).

Posibles cruces en los octavos de la Champions League

Los posibles cruces de octavos para los equipos españoles son los siguientes. El Barça se medirá al Newcastle o al ganador del PSG-Mónaco, el Atlético al Liverpool o al Tottenham y el Real Madrid, si elimina al Benfica, al Manchester City, al que se ha enfrentado en las últimas cuatro Champions, o al Sporting de Portugal.