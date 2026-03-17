Colas en Decathlon por el aparato para cocinar que no necesita luz: ideal para emergencias y apagones
Decathlon ha vuelto a llamar la atención con un producto sencillo que acaba siendo un 'must'
En este caso, se trata de un pequeño aparato para cocinar que no necesita electricidad
Hablamos del hornillo de gas Campingaz Bistro Plus, a la venta por 29,99 euros
Decathlon ha vuelto a llamar la atención con uno de esos productos sencillos que acaban convirtiéndose en un imprescindible. En este caso, se trata del hornillo de gas Campingaz Bistro Plus, un pequeño aparato para cocinar que no necesita electricidad y que está ganando popularidad como solución rápida tanto para escapadas como para situaciones inesperadas, como apagones o cortes de luz.
Este hornillo portátil funciona con cartuchos de gas y ofrece una potencia de 2.200 vatios, suficiente para calentar o hacer comida y hervir agua en pocos minutos. Es precisamente esa independencia de la red eléctrica lo que lo hace especialmente interesante en un momento en el que muchas personas buscan alternativas por si se produce algún imprevisto en casa. Con este dispositivo, se puede seguir cocinando sin depender de enchufes ni de la cocina tradicional.
Uno de los detalles que más convence a los que lo utilizan es lo fácil que resulta ponerlo en marcha. Cuenta con encendido automático, por lo que basta con girar un mando para que funcione, sin necesidad de mechero ni cerillas. Además, el cartucho de gas se coloca en un compartimento cerrado que aporta seguridad durante su uso, incluyendo un sistema que corta el gas si detecta algún problema de presión.
El hornillo perfecto de Decathlon
El tamaño también juega a su favor. Es compacto, ligero y fácil de guardar, algo que permite tenerlo a mano en cualquier momento sin que ocupe apenas espacio. De hecho, viene con su propio maletín, lo que facilita tanto guardarlo en casa como llevarlo en el coche o de viaje. Por eso, no solo lo compran quienes van de camping, sino también personas que quieren tenerlo en casa por si ocurre algo. Aunque está pensado para exteriores, cada vez hay más gente que lo ve como un recurso útil dentro del hogar. En caso de apagón, este tipo de hornillo permite seguir preparando platos calientes o simplemente hervir agua para café o infusiones. Puede parecer un detalle menor, pero en una situación así marca bastante la diferencia.
En cuanto a su uso, el hornillo incluye un soporte estable para colocar ollas o sartenes sin problema, lo que hace que cocinar resulte cómodo dentro de lo que es un aparato portátil. También está diseñado para que la limpieza sea sencilla después de utilizarlo, algo que siempre se agradece cuando se trata de este tipo de productos. Otro de los motivos por los que está teniendo tanto tirón es su precio de 29,99 euros. Sin ser un aparato complejo, cumple bien con lo que promete y se presenta como una opción asequible frente a otros sistemas más caros. Eso ha hecho que muchos lo vean como una compra práctica, no solo para momentos de ocio, sino también como una pequeña inversión en tranquilidad.
Decathlon ha dado en el clavo con un producto que responde a la necesidad de poder cocinar en cualquier momento sin depender de la electricidad. Ya sea para una escapada, un día en el campo o una situación inesperada en casa, este hornillo se está colando en la lista de básicos de muchos hogares.
