Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas marcan el destino de la provincia hoy, 26 de mayo de 2026. Las temperaturas alcanzarán picos anormalmente elevados de hasta 34 grados en el norte, mientras que los vientos serán flojos y cambiarán de dirección en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y calor intenso

El cielo de Bilbao se presenta despejado y radiante, como si se desperezara con suavidad al amanecer. A primera hora, las temperaturas oscilarán en torno a los 21ºC, ofreciendo una sensación algo más cálida por la alta humedad que se siente en el ambiente. El viento, cálido aunque ligero, soplará de forma constante a unos 10 km/h, lo que hará que la jornada se sienta realmente placentera al aire libre.

Ya por la tarde, el sol brillará con toda su intensidad, alcanzando los 35ºC y dejando atrás la frescura matutina. Las condiciones seguirán siendo favorables, sin rastro de lluvia, lo que invita a disfrutar de las horas de luz, que se extenderán hasta las 21:39. Así, las temperaturas se mantendrán agradables y el viento dará un ligero toque refrescante a esta calurosa jornada bilbaína.

Cambios y lluvias amenazan el día en Baracaldo

En Baracaldo, la jornada comienza con una brisa fresca que agita las hojas de los árboles, presagiando un día de cambios. El cielo se muestra cubierto y es posible que la mañana transcurra sin lluvias, aunque la inestabilidad acecha. A medida que avanza el día, las temperaturas oscilarán entre los 18°C y 35°C, acercándose a la tarde con un viento que alcanzará los 15 km/h, pudiendo sentir ráfagas más fuertes.

La transición entre la mañana y la tarde marcará un contraste notable. Si bien las primeras horas serán relativamente tranquilas, a lo largo del día, la probabilidad de lluvias y la presencia de vientos superiores a 30 km/h podrían alterar los planes al aire libre. Con una humedad máxima del 85%, es recomendable llevar paraguas y prepararse para un descenso de temperatura que podría hacer necesaria una bufanda al caer la noche.

Guecho: ambiente cálido y ventoso hoy

Esta mañana, Guecho despertará con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondan los 21°C, lo que dará paso a una jornada cálida con una máxima de 32°C. La sensación térmica podría llegar a 33°C, así que será un buen día para hidratarse. Con viento predominante del sur a una velocidad media de 20 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, es recomendable tener cuidado con el aire, especialmente en horas más cálidas.

La humedad relativa máxima de hasta el 85% hará que el ambiente se sienta un poco pesado, pero no se espera lluvia en todo el día, lo que permitirá disfrutar de las casi 15 horas de luz que nos ofrece el sol, que saldrá a las 06:38 y se ocultará a las 21:40. La tarde mantendrá condiciones similares, con temperaturas que se mantendrán agradables, así que será un buen momento para disfrutar al aire libre.

Santurce: cielos despejados y agradable brisa

La jornada se presenta con un tiempo estable, con cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 18 y 33 grados. Durante la mañana y la tarde, se disfrutarán de momentos agradables, aunque se prevén ligeras brisas de hasta 20 km/h, ideales para refrescar el ambiente.

Es un día perfecto para salir a disfrutar del aire libre, ya sea dando un paseo por el parque o disfrutando de una buena charla en terraza. Las condiciones son propicias para realizar actividades cotidianas con tranquilidad, aprovechando la calidez del sol.

Cielos despejados y ambiente cálido en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para comenzar el día. Las temperaturas rondan los 21 grados, ofreciendo una sensación agradable. Con la brisa que sopla suavemente, es un momento perfecto para salir a dar un paseo matutino.

A medida que avanza el día, el tiempo continuará favorable, alcanzando una máxima de 35 grados por la tarde. La recomendación es vestir ropa ligera y no olvidar una botella de agua para mantenerte hidratado mientras disfrutas del sol radiante.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET