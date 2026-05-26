Hoy 26 de mayo de 2026, se espera un cielo poco nuboso o despejado en toda la provincia de Zaragoza, con algunas nubes que podrían hacer acto de presencia en el sistema Ibérico por la tarde. Las temperaturas serán notablemente altas para la época, con un viento moderado que soplará del sureste en las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor intenso

El cielo se despereza lento en Zaragoza este día, ofreciendo una suave capa de nubes que, aunque delgadas, son testigos de su serenidad. La temperatura comenzará a elevarse desde los 17 grados hasta alcanzar un máximo de 35, mientras que, afortunadamente, la posibilidad de que se presenten lluvias es casi nula. Un viento ligero del sureste, soplando a 15 km/h, sumará un toque fresco a la jornada, aportando algo de alivio al calor.

Ya por la tarde, el calor se sentirá intensamente, con una sensación térmica que roza los 35 grados, un recordatorio del verano que aún no se quiere despedir. La humedad, no obstante, puede hacer que el ambiente se perciba algo pesado, pero con la calma del viento, la experiencia será más placentera. Con el sol asomando desde el horizonte a las 06:35 y despidiéndose a las 21:26, Zaragoza disfrutará de un día luminoso, ideal para aprovechar al aire libre.

Calatayud: nubes amenazantes con viento fresco

Las nubes amenazantes se deslizan sobre el horizonte de Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. A medida que avanza la mañana, el viento empieza a soplar con fuerza, trayendo consigo un soplo fresco que invierte la sensación de calor estival. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 32 grados, desplegando una mezcla de calor y frescura.

Por la tarde, el clima se tornará más cambiante, con probabilidad de lluvias y ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta 35 km/h. La humedad alcanzará máximos del 75%, lo que puede resultar un tanto agobiante. Un consejo práctico: mejor llevar paraguas a mano para cualquier eventualidad.

Tarazona: cielo despejado y ambiente cálido

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado que favorecerá las actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 32 grados y aunque se prevén algunos vientos suaves, no hay señales de lluvia durante el día.

Es un momento perfecto para disfrutar de un paseo por el parque o simplemente relajarse en una terraza. La jornada promete ser ideal para compartir momentos con amigos o familiares, aprovechando la calidez y la tranquilidad del ambiente.