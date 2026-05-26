La planta más rara del mundo está volviendo a crecer: han salido los primeros brotes

En Nueva Zelanda han informado recientemente que la craspedia lanata, considerada como una de las plantas más raras del mundo, se ha multiplicado en los últimos meses. Recientemente, se han logrado crear 250 nuevas plantas a partir de dos plántulas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la planta craspedia, a la que se le considera como la planta más rara del mundo y se caracteriza por su flor en forma de pelota de golf y su largo tallo sin ramificaciones.

Las craspedia, también conocidas como Billy Buttons o Drumstick, son un género perteneciente a la familia de las asteráceas y comprenden más de 30 especies, muchas de las cuales están consideradas como una de las plantas más raras del mundo. Suelen ser originarias de la zona sur de Nueva Zelanda y Oceanía y se caracterizan por crecer en los hábitats más extremos. Una de las más conocidas es la craspedia lanata, también conocida por lanuda, derivada del latín lanada.

Esta planta ahora está en boca de todo el mundo en Nueva Zelanda después de que los últimos estudios hayan informado que el número de especies se ha multiplicado en un poco más de cinco años. Según informó Radio New Zealand, después de realizar un recuento sobre esa familia de plantas, la especie craspedia lanata ha pasado de 24 especies en 2020 (sólo una estaba en flor) a un total de 250 nuevas plantas en 2026. Todo ello partiendo de sólo dos plántulas y con la intención de volver a revivir a una planta que años atrás se consideraba desaparecida en Nueva Zelanda.

Así es la planta más rara del mundo

Richard Ewans, del Departamento de Conservación del Patrimonio de Nueva Zelanda, informó que esto fue un rescate de última hora sobre una familia de plantas que estaba en peligro de extinción y que forma parte de un minucioso trabajo manual por parte de conservacionistas y botánicos. Desde este departamento ahora seguirán trabajando para seguir multiplicando la presencia en el país de la que se considera como la planta más rara del mundo.

La craspedia lanata es una de las especies más peculiares de esta familia y la que se considera la planta más rara del mundo dentro de esta familia. Esta planta se caracteriza por sus brillantes flores amarillas en forma de globo de 2,5 a 3 centímetros, en forma de pelota de gol, y un tallo alargado sin ninguna ramificación de alrededor de 90 centímetros.

«Esta planta perenne es notable por su roseta de hojas basales lanosas que prosperan en condiciones áridas. Las impresionantes flores esféricas suelen ser preferidas en arreglos florales secos, lo que atestigua su atractivo perdurable y resistencia estructural», dice el medio especializado Picture This sobre esta planta que procede de la familia de las asteráceas.

«La craspedia lanata se distingue por su follaje lanoso de color plateado y sus cabezas de flores amarillas esféricas situadas en lo alto de tallos altos. Adaptada a entornos secos, sus hojas lanosas, de las cuales deriva su nombre, forman una densa roseta que conserva la humedad. Esta planta perenne resistente a la sequía prospera en paisajes abiertos y soleados, y sus llamativas flores atraen a los polinizadores», informan en este medio especializado sobre la craspedia lanata que ha vuelto a revivir en los últimos meses en Nueva Zelanda.