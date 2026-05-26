NDBoxing, el club de referencia de Mallorca donde el boxeo une culturas y rompe barreras

En un momento en el que el deporte vuelve a demostrar su enorme capacidad para unir culturas y derribar prejuicios, el club NDBoxing se ha convertido en uno de los grandes ejemplos de integración social a través del deporte en Campos, una localidad mallorquina de poco más de 12.000 habitantes. Entre guantes, sacos y cuadriláteros, decenas de jóvenes de diferentes nacionalidades conviven cada día como una auténtica familia, unidos únicamente por una misma pasión: el boxeo en Mallorca.

El club, dirigido por Néstor Domínguez, asturiano de nacimiento pero mallorquín de adopción, es hoy uno de los referentes deportivos más importantes de Baleares. Más de la mitad de sus alumnos son extranjeros, principalmente jóvenes marroquíes de nuevas generaciones que han crecido en Mallorca completamente integrados en la sociedad. Lejos de cualquier diferencia cultural o social, todos comparten entrenamientos, esfuerzos, sueños y objetivos bajo una misma filosofía basada en el respeto, la disciplina y el compañerismo.

Cada tarde, el gimnasio se llena de vida. Estudiantes universitarios, trabajadores, emprendedores, adolescentes y jóvenes que encuentran en el deporte una vía de crecimiento personal y estabilidad emocional. Algunos llegan atraídos por la competición; otros simplemente buscan desconectar de la rutina o mejorar físicamente. Sin embargo, todos terminan formando parte de una comunidad donde las nacionalidades pasan a un segundo plano y donde lo realmente importante es el compañerismo que se crea dentro del gimnasio.

«Aquí nos da igual que seas hombre, mujer, marroquí, español, alemán o ruso. “Lo único que nos une es nuestro amor por el boxeo», comenta uno de los boxeadores mientras termina una intensa sesión de entrenamiento en las instalaciones de NDBoxing Campos.

Néstor Domínguez conoce perfectamente el sacrificio y la dureza del deporte profesional. Considerado uno de los promotores de boxeo más respetados de España, durante años desarrolló gran parte de su actividad en Palma, organizando veladas y trabajando con algunos de los nombres más destacados del panorama nacional. Sin embargo, con el paso del tiempo decidió apostar por un proyecto más humano y cercano en el municipio donde reside.

“El boxeo profesional es muy bonito y espectacular, pero no hay nada como venir a casa y poder entrenar con más de 80 chavales. Son ellos quienes te dan la vida y las fuerzas para seguir luchando día a día”, explica Domínguez con orgullo.

Ese espíritu familiar es precisamente lo que ha convertido a NDBoxing en mucho más que un simple gimnasio de boxeo. El club se ha transformado en un auténtico punto de encuentro para jóvenes de diferentes barrios, culturas y situaciones personales. Allí no existen etiquetas ni diferencias sociales. Todos entrenan juntos, se ayudan y aprenden valores fundamentales como la constancia, el respeto, el sacrificio y el esfuerzo diario.

La labor social desarrollada por el club ha sido reconocida en numerosas ocasiones tanto por autoridades locales como autonómicas. No sólo por sus éxitos deportivos o por el elevado número de licencias federativas, sino también por el impacto positivo que genera entre la juventud. Actualmente, NDBoxing es uno de los clubes más representativos de la Federación Balear de Boxeo y un auténtico referente nacional en materia de integración social en el deporte.

El crecimiento del club en los últimos años ha sido constante. Cada vez son más los jóvenes que se acercan al gimnasio atraídos no solo por el boxeo, sino también por el ambiente de respeto y compañerismo que se respira en cada entrenamiento. Padres y familias destacan además el importante papel educativo que desempeña el club en la formación de muchos adolescentes.

En tiempos donde la convivencia y la inclusión se convierten en desafíos constantes para muchas sociedades, la realidad que se vive cada día dentro de este gimnasio de Campos demuestra que el deporte sigue siendo una de las herramientas más poderosas para unir personas. Entre golpes al saco, saltos a la comba y entrenamientos extenuantes, en NDBoxing Mallorca se construyen amistades, oportunidades y, sobre todo, un sentimiento de pertenencia que va mucho más allá del ring.

Lejos de los estereotipos que históricamente han acompañado al boxeo, el trabajo realizado en NDBoxing demuestra que este deporte puede convertirse en una poderosa herramienta de integración social, educación y crecimiento personal. Jóvenes de diferentes orígenes comparten objetivos, entrenamientos y experiencias en un ambiente donde prima el respeto mutuo y la convivencia.

Porque en este rincón de Mallorca, el boxeo no entiende de fronteras, idiomas ni nacionalidades. Solo entiende de esfuerzo, compañerismo y pasión.