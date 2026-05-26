¿Por qué la imagen de la Smart TV se ve genial en la tienda pero no en casa? Revisa una configuración

¿Por qué la imagen de la Smart TV se ve genial en la tienda pero no en casa? Esta pregunta tiene una fácil respuesta y tiene que ver con un ‘modo tienda’ que se mantiene activado cuando desplazas la TV a tu domicilio. Para poder tener una gran experiencia de visionado, tendrás que acudir a configuración y seleccionar una de las opciones que los nuevos televisores inteligentes ofrecen en lo que respecta al modo de imagen. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el modo de imagen de las Smart TV fabricadas en España.

El próximo 11 de junio comienza el Mundial de 2026 y puede que lo hayas sabido por uno de los muchos anuncios que aparecen siempre que hay un gran acontecimiento futbolístico. Siempre que España disputa una Eurocopa o campeonato del mundo, las empresas suelen aprovechar para ofrecer televisores a un precio óptimo. Así que durante estos días los fabricantes de televisión y los comercios españoles pondrán a disposición de los ciudadanos sus mejores productos a un precio reducido para que, con la excusa de ver un buen partido, puedas disfrutar de una Smart TV de alta gama.

La Smart TV ha sido toda una revolución en el mundo de los televisores. El auge de las nuevas tecnologías también ha parido nuevos aparatos que, además de cumplir su función como proyector de imágenes, también permiten navegar por internet, descargar aplicaciones, reproducir cualquier vídeo en la plataforma YouTube o ver una película en uno de los muchos servicios de streaming que se ofrecen hoy en día. Una Smart TV hoy cumple con muchas funciones y lo mejor es que las hay de precios para todos los gustos. Por ello han supuesto un boom en los últimos años y en cada hogar te puedes encontrar con una pantalla plana, independientemente de las pulgas.

Solución al error de imagen en la Smart TV

¿Por qué la imagen de la Smart TV se ve genial en la tienda pero no en casa? Esto es algo muy habitual cuando una persona compra una televisión inteligente y la lleva a casa. Esto tiene que ver con el ‘modo tienda’ que tienen activadas estas TV cuando están expuestas en un escaparate. Este modo está dentro de la configuración para vender de la mejor forma el producto y que aparezca una imagen ultra nítida al combinar con los focos de las tiendas. Y lógicamente, cuando llegas a casa, la imagen no es similar.

Pero esto tiene fácil solución y es ir a la opción de configuración de la Smart TV y es cambiar el modo de imagen. Con esta opción puedes cambiar el contraste, color y vídeo de la imagen para adaptarlo al contenido que estés viendo. Por ejemplo, la mayoría de los televisores inteligentes ofrecen hoy el modo imagen de cine para ver películas, estándar para el consumo habitual, deportes, juegos para poder jugar con las consolas y el dinámico, que es el que se utiliza en las tiendas. Este ‘modo tienda’ o ‘modo vivido’ es la configuración diseñada para las tiendas que eleva el vídeo hasta el 100% o los colores sobresaturados como el azul de los cielos o el verde del césped.

Así que para solucionar este problema, cuando instales la televisión en tu domicilio, tendrás que acudir a «Configuración» y desactivar el ‘modo tienda’ si se ha quedado enganchado. En caso contrario, lo mejor es cambiar el modo de imagen y elegir la opción de ‘modo cine’ para el uso habitual de la tele. Si durante unos minutos la pantalla aparece un poco más oscura, no te preocupes: este es un efecto visual que ocurre cuando cambias las tonalidades de una televisión. En cuestión de minutos, tu ojo se acostumbrará para disfrutar de la mejor imagen de la Smart TV.