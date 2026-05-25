HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition: correr con diseño propio

El HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition es uno de esos relojes que no necesitan demasiada explicación para dejar claro a qué público se dirigen. La colaboración con Eliud Kipchoge, la correa textil multicolor y la esfera Racing Legend construyen una propuesta muy concreta, la de un reloj deportivo pensado para corredores, pero con suficiente presencia estética como para tener recorrido fuera del entrenamiento.

Mucha personalidad en la muñeca

Huawei no ha apostado por una edición discreta. La correa combina azul, rojo, blanco y verde, cuatro colores que la marca relaciona con disciplina, pasión, fe y perseverancia. Más allá de la explicación simbólica, lo que queda es una correa con mucha personalidad. Tiene textura, color y un punto retro que encaja bien con la caja metálica y con el bisel de aire deportivo.

El conjunto resulta más equilibrado de lo que podría parecer por la combinación de colores. No es un reloj sobrio, pero tampoco cae en lo excesivo. La correa aporta casi todo el carácter visual, mientras que la caja mantiene un acabado más técnico. Es un reloj para quien quiere que se note, no para quien busca un accesorio neutro.

Una esfera pensada para corredores

La esfera Racing Legend sigue la misma línea. Usa tonos rojos y verdes, números grandes y varios indicadores vinculados al entrenamiento. No es una esfera minimalista, pero tiene sentido en este reloj. La información está ahí para recordar que el dispositivo no se limita a contar pasos o registrar calorías. Su enfoque está en el corredor que quiere tener a mano datos de recuperación, carga y rendimiento sin entrar cada vez en menús más profundos.

La lectura de estos datos debe hacerse con criterio. Métricas como VO2 máx, recuperación o SpO2 son útiles para seguir tendencias y entender mejor la evolución física, algo impensable hasta hace poco. En un reloj deportivo, su valor está sobre todo en la constancia, ver cómo cambian los registros con el tiempo y cómo responde el cuerpo al entrenamiento.

Huawei Health pone orden en los datos

Huawei Health muestra una interfaz bastante clara. En los registros de actividad aparecen los ya habituales mapas, distancias, duración, ritmo, velocidad media y calorías. También se muestran datos de SpO2 con rangos sencillos de interpretar y que aportan valor a lo que hacemos.

Esa forma de presentar la información es importante. Muchos relojes deportivos recogen una gran cantidad de datos, pero no siempre los muestran de manera útil para un usuario general. Aquí la app parece buscar una lectura directa, ver por dónde se ha ido, cuánto se ha recorrido, a qué ritmo y con qué gasto estimado.

El reloj también encaja con otros usos deportivos. Aunque el apellido Runner marca el foco principal, los registros de caminata y bicicleta muestran que no se queda encerrado en una única actividad. Para quien alterna carrera, paseo, bici o entrenamientos más suaves, esa versatilidad tiene sentido.

Training Camp, el apartado más técnico

Una de las funciones más interesantes es el Panel de control del campamento de entrenamiento, o Training Camp. Huawei lo plantea como un espacio para reunir información de rendimiento y seguimiento deportivo. Permite consultar tiempos previstos, zonas de frecuencia cardiaca, zonas de ritmo, índice de capacidad de carrera y tendencias en distintos parámetros.

También puede mostrar datos como índice de entrenamiento, equilibrio medio, variabilidad de la frecuencia cardiaca durante el sueño, distancia total, carga total, ritmo medio y métricas más específicas de cada carrera, como tiempo de contacto con el suelo, oscilación vertical y potencia.

Esta parte apunta claramente a corredores que quieren ir un paso más allá. No hace falta competir para encontrarle utilidad, pero sí tener cierta regularidad. Si se sale a correr una vez cada mucho tiempo, probablemente muchas de estas métricas quedarán en segundo plano. En cambio, para quien entrena varias veces por semana, pueden ayudar a entender mejor la carga acumulada y la recuperación.

La importación y exportación de datos también suma. Cambiar de dispositivo o de aplicación no debería obligar a empezar desde cero, y Huawei quiere que este panel sirva como punto de continuidad para quienes ya tienen historial de entrenamiento.

Un reloj deportivo que también sirve para el día a día

El HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition no se queda solo en la parte deportiva. La llegada de Curve Pay permite hacer pagos contactless desde el reloj en España y otros países europeos. Es una función práctica para salir a correr sin cartera, comprar algo al terminar o usar el reloj como accesorio diario sin depender siempre del móvil.

Curve Pay permite pagos con un toque, gestión de tarjetas y detección de salida de la muñeca, de modo que el reloj solicita código si se retira. No es la característica más visible, pero sí una de las más útiles cuando el dispositivo se lleva puesto muchas horas.

Precio y disponibilidad en España

El HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition saldrá a la venta en España el próximo día 28. Estará disponible en la web oficial y en los canales autorizados con un precio oficial de 399 euros.

Durante el periodo de lanzamiento, del 25 de mayo al 21 de junio, Huawei aplicará un descuento directo de 30 euros, por lo que el precio final quedará en 369 euros. La promoción incluye además unos HUAWEI FreeBuds 7i de regalo y una correa GT de 22 mm.

Es un reloj con una identidad muy marcada. La colaboración con Kipchoge no se queda solo en el nombre, porque el diseño y la esfera refuerzan claramente la orientación al running. Puede que su estética divida opiniones, precisamente porque no busca pasar desapercibido, pero ese es también uno de sus puntos fuertes. Dentro de un mercado con muchos relojes deportivos parecidos, este HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition tiene una imagen fácil de reconocer.