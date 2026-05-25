Una alianza de excelencia: Dreame Technology nombra a Cristiano Ronaldo como nuevo embajador global

Dreame Technology, líder en soluciones de hogar inteligente, ha anunciado hoy una alianza global histórica con la leyenda del fútbol Cristiano Ronaldo. Esta colaboración representa un hito decisivo en la trayectoria de la compañía, al unir a uno de los atletas más disciplinados del mundo con una marca definida por su incesante búsqueda de la perfección tecnológica y la excelencia en calidad.

Este nombramiento supone un impulso estratégico para la presencia global de la marca Dreame, reflejando la actual etapa de madurez internacional de la compañía. Tras años de rápida expansión y avances constantes en tecnología de motores de alta velocidad y sistemas impulsados por inteligencia artificial, Dreame ha consolidado su posición como referente global, ahora reforzada con esta alianza de alto nivel. Una evolución natural del crecimiento de la marca que demuestra su preparación para liderar el mercado premium de electrodomésticos a escala mundial.

La alianza se basa en una profunda coincidencia de valores. En su ámbito profesional, Cristiano Ronaldo se ha convertido en un icono global gracias a su inquebrantable disciplina, perseverancia y compromiso por superar constantemente los límites. Estos mismos principios constituyen la base de la filosofía corporativa de Dreame: una visión a largo plazo, liderazgo tecnológico y la mejora continua de la experiencia de usuario.

Sobre esta colaboración, Cristiano Ronaldo ha comentado: “Siempre busco colaborar con marcas que compartan mi afán por la excelencia y mi compromiso con el trabajo duro. Dreame es una marca que innova y ofrece un rendimiento de primer nivel, haciendo la vida más fácil y mejor. Estoy muy ilusionado de unirme a la familia Dreame y apoyar su misión de liderar el mercado global”.

“Dreame to Win”: redefiniendo el futuro del hogar inteligente

Desarrollado como el eje central de esta colaboración, “Dreame to Win” representa la convergencia entre una mentalidad ganadora de primer nivel y la innovación avanzada, redefiniendo el concepto de smart living como una poderosa herramienta para ayudar a los usuarios a alcanzar la excelencia en sus rutinas diarias.

“Esto es mucho más que un patrocinio; es una poderosa alianza entre un líder tecnológico y una figura deportiva de talla mundial”, afirma Colm Chang, Presidente de Dreame Global. “Reconocemos mutuamente nuestra fortaleza, visión y enfoque a largo plazo. El espíritu de esfuerzo y excelencia de Cristiano encaja perfectamente con nuestra misión de liderar la industria e influir a nivel global a través de tecnología innovadora. Esta colaboración asume el compromiso de llevar una experiencia de hogar de alta calidad y preparada para el futuro a familias de todo el mundo».

A través de esta alianza estratégica global, Dreame integrará la imagen de Cristiano Ronaldo en todas sus categorías de productos, demostrando la capacidad de la marca para facilitar un estilo de vida sofisticado, eficiente y de alta calidad. Al fusionar la influencia cultural global de Cristiano Ronaldo con el ecosistema tecnológico de vanguardia de Dreame, esta colaboración pone de manifiesto cómo la tecnología inteligente permite a los usuarios «Dreame to Win» (soñar con la victoria) en su vida cotidiana.

La colaboración abarca todo el ecosistema inteligente de Dreame, incluyendo:

Limpieza inteligente para interiores y exteriores

Grandes electrodomésticos inteligentes

Cuidado personal

Pequeños electrodomésticos de cocina

“La dedicación de Dreame por romper barreras a través de la innovación es algo en lo que creemos profundamente», añade Cristina Wei, Country Manager de Dreame España y Portugal. «Confiamos en el poder de la disciplina y la tecnología para mejorar la vida de las personas. Esta alianza representa una oportunidad emocionante para comunicar y demostrar cómo la combinación entre tecnología premium y mentalidad ganadora pueden construir un futuro mejor para todos».

Para más información sobre esta colaboración y los últimos productos de Dreame, visita la web oficial de Dreame en España.