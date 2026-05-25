Quién es Bruno Cardeñosa: su edad, su pareja, de dónde es y la enfermedad que padece

El mundo del periodismo nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosos profesionales que han marcado la actualidad informativa de una manera o de otra. Eso sí, muchos han dado un paso más allá y se han adentrado en la literatura. Por lo tanto, han colisionado ambos mundos para dar paso a una carrera profesional de infarto. Si hablamos de nombres, periodistas como Bruno Cardeñosa no pueden faltar en nuestra lista. Por ello, nos ponemos manos a la obra para conocer un poco más del lado profesional y personal del comunicador. ¡Así se presenta!

Nacido en Galicia el 18 de noviembre de 1972, Bruno Cardeñosa Chao es un periodista y escritor que siempre sintió una gran curiosidad por el mundo del periodismo. Con el objetivo de perseguir sus sueños, apostó por formarse profesionalmente como comunicador. Por ello, llevó a cabo sus estudios en la Universidad del País Vasco. Unos primeros pasos que le llevaron a ser colaborador de Radio Heraldo de Aragón. Asimismo, ese mismo año publicó su primer reportaje en la revista Karma-7. Un proyecto que le ayudó a asentar sus bases en el mundo de la actualidad.

El lado más profesional de Bruno Cardeñosa

Llegó a la capital española en 1997 y lo hizo para trabajar como copresentador del programa Mundo misterioso, de Radio Voz. Todo ello sumado a sus trabajos como redactor y redactor jefe en la revista Más Allá. Lejos de dejarlo aquí, el periodista fue a por más. Por ello, posteriormente, en 1999, comenzó a trabajar en La Rosa de los Vientos, de Onda Cero. Un programa del que ha sido voz en varias secciones y en el que sigue trabajando en pleno 2026. Casi 30 años frente a los micrófonos de esta popular cadena de radio.

Asimismo, en televisión también ha desempeñado sus pequeños trabajos. En su currículum figura el haber trabajado en programas como Channel nº4 (Cuatro), como colaborador semanal, y Lo que sé del miedo (Neox), como presentador. Además, en el 2007 fue nombrado director de la revista Historia de Iberia Vieja. Un conjunto de hitos que se han ido sumando a su brillante carrera profesional. Por otro lado, como escritor, es autor de cerca de una veintena de libros, principalmente centrados en la investigación histórica, el misterio y la geopolítica.

El lado más personal de Bruno Cardeñosa

En redes sociales, Bruno Cardeñosa intenta mantener un contacto cercano con su público. Si hablamos de plataformas, en Instagram acumula casi 7000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con su trabajo y temas de actualidad.

Por otro lado, a nivel personal, el comunicador siempre se ha presentado como una persona muy reservada con su vida privada. Pero, como persona que tiene el medio para dar voz a asuntos importantes y llegar a un gran abanico de oyentes, ha querido abordar cuestiones como la esclerosis múltiple. Y es que, el periodista y escritor padece esta enfermedad.

En su libro La vida se torció, habla abiertamente de cómo lo vive él. Pues, le diagnosticaron la enfermedad poco después de publicar Un mundo infeliz, lo que el poder esconde, en el 2015. Un momento muy complicado para el periodista, por lo que optó por no revelar nada de su enfermedad hasta un par de años después. Por otro lado, el ámbito sentimental es uno de los más desconocidos.