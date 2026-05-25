La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha ganado el cariño, el respeto y la admiración de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega. Esta semana, los más fieles seguidores de esta serie van a poder ver cómo Pía es incapaz de confesar a Curro que Leocadia está implicada en la muerte de Jana, mientras que Alonso expulsa al duque de Carril de palacio. Martina recrimina a Jacobo que airee su vida privada con Adriano, mientras que Samuel cuenta a María Fernández que ha descubierto que Estefanía y Carlo eran novios. Todo ello mientras Vera se niega a marcharse con su padre y él amenaza a Alonso. Esto es lo que va a suceder en La Promesa desde el lunes 25 de mayo (capítulo 841) hasta el viernes 29 de mayo (capítulo 845).

Lunes 25 de mayo en ‘La Promesa’ (Capítulo 841)

Vera comienza su etapa como invitada en palacio, por lo que se enfrenta a la hostilidad de Lorenzo y Leocadia. El resto de la casa no duda en apoyarla, especialmente Julieta y Manuel. Pía está al borde del colapso tras ser incapaz de confesarle a Curro la implicación de Leocadia en la muerte de Jana. Petra insiste a Santos para que denuncie a su padre por la muerte de Jana, mientras que Julieta y Ciro tienen una tensa discusión. Y todo porque él está chantajeando a los Luján y continúa haciéndose la víctima después de todo lo ocurrido. Samuel y María acuerdan que él investigará la verdadera relación de Carlo y Estefanía.

Martes 26 de mayo en ‘La Promesa’ (Capítulo 842)

Alonso no duda en expulsar al duque de Carril de palacio y este les amenaza con llamar a la Guardia Civil por el secuestro de su hija. Martina cree firmemente que Jacobo y ella se han convertido en grandes amigos, mientras que él se sincera con Adriano: su relación con Martina va de mal en peor, por lo que Adriano no puede evitar sentirse culpable. Cristóbal da un ultimátum a Pía, mientras que ella aconseja a Petra que deje que Santos haga su propio camino con su padre. Manuel obliga a Julieta a que le prometa que no va a volver a enfrentarse al duque de Carril, puesto que es un hombre profundamente peligroso.

Miércoles 27 de mayo en ‘La Promesa’ (Capítulo 843)

Teresa pide a Pía que cambie de actitud, puesto que, si la despiden, ¿cómo va a cuidar a Dieguito? Alonso explica a Vera lo que está haciendo su padre y ella se compromete a decir toda la verdad. Pía una drástica decisión, y es la de escribir una carta para Curro confesando toda la verdad sobre el asesinato de Jana. Ciro se indigna por el trato del duque hacia Julieta, mientras esta pide que se enfoque en recuperar el dinero. Martina da un toque de atención a Jacobo por airear su vida privada con Adriano, y terminan discutiendo. Lorenzo hace saber a Leocadia que la vio besándose con Cristóbal.

Jueves 28 de mayo en ‘La Promesa’ (Capítulo 844)

Leocadia niega haber besado a Cristóbal, por lo que Lorenzo llama al mayordomo para preguntarle a él. Adriano informa a Jacobo y Martina de que ya no necesita sus cuidados. Adriano informa a Jacobo y Martina que ya no necesita de sus cuidados, mientras que Vera se enfrenta al capitán y a Leocadia sin temblarle el pulso. Samuel hace saber a María Fernández que ha descubierto que Carlo y Estefanía eran novios. ¡La doncella acaba desmayándose de la impresión! Ciro insiste en que Manuel pague lo que perdió en la inversión, mientras que Lorenzo amenaza a Leocadia. Todo ello mientras el duque viene a por su hija, pero Alonso se niega a permitir que se la lleve en contra de su voluntad.

Viernes 29 de mayo en ‘La Promesa’ (Capítulo 845)

Vera se niega en rotundo a marcharse con su padre, por lo que él amenaza a Alonso. Manuel promete a Vera que van a extremar las precauciones para evitar que el duque regrese. Pía termina de escribir la carta para Curro, donde confiesa que Leocadia mató a Jana. A pesar de todo, Cristóbal termina quitándosela de las manos. María hace saber a Carlo que ha descubierto que Estefanía va a tener un hijo suyo, mientras que Leocadia cede ante Lorenzo, haciéndole saber que llamará a don Lisandro para malmeter sobre Curro. A punta de pistola, el duque de Carril se cuela en palacio para llevarse a su hija, pero Julieta se interpone en su camino. El sonido de dos disparos estremece a los Luján.