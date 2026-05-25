De cantante y actriz a adiestradora de perros: así está ahora una de las caras más conocidas de ‘Al salir de clase’

Elsa Pinilla fue durante años uno de los rostros más famosos de la televisión. Su nombre quedó asociado a la etapa dorada de Al salir de clase, un fenómeno televisivo que marcó a toda una generación a finales de los años 90 y principios de los 2000.

Sin embargo, dos décadas después, su historia profesional ha tomado un rumbo completamente distinto: lejos de los platós y los focos, se ha consolidado como una de las referentes del adiestramiento canino deportivo en España.

Su trayectoria comenzó en 1997, cuando se incorporó a Al salir de clase sin experiencia previa en interpretación. Interpretó al personaje de Elsa en más de 80 episodios y, en paralelo, formó parte de Tess, el grupo musical surgido dentro de la propia ficción que acabó convirtiéndose en un proyecto real. Aquella propuesta traspasó la pantalla: el grupo grabó discos, participó en programas de televisión y llenó espacios en una industria musical que entonces vivía un fuerte consumo juvenil.

Durante aquellos años, la exposición mediática fue intensa. Elsa encadenó proyectos televisivos y musicales, y su rostro se convirtió en uno de los habituales de la ficción juvenil española. Tras su paso por Al salir de clase, participó en series como 18 o Cuestión de sexo, aunque con el tiempo sus apariciones comenzaron a espaciarse.

La transición no fue abrupta, pero sí progresiva, hasta desembocar en una retirada casi total del foco mediático en torno a 2010.

Un momento clave

2010 marcó un punto de inflexión. Sus intervenciones en televisión se habían reducido a apariciones puntuales y cada vez más distanciadas. Sin embargo, la decisión de abandonar la interpretación no respondió a la falta de oportunidades, sino a un cambio profundo en sus prioridades vitales. En paralelo a su progresiva salida de la industria audiovisual, Elsa había descubierto una vocación que acabaría redefiniendo por completo su trayectoria: el trabajo con perros.

Desde entonces, su evolución ha sido constante y sostenida. Durante los últimos 16 años, ha centrado su actividad profesional en el adiestramiento canino, una disciplina en la que ha construido una carrera sólida y reconocida.

Su nombre volvió a la actualidad en enero de 2026, no por motivos nostálgicos ligados a su pasado televisivo, sino por un logro deportivo de primer nivel: en diciembre de 2025 se proclamó campeona de España de Obediencia Deportiva de Utilidad (ODU) junto a su perra Neo.

El dato no es menor. La ODU es una de las disciplinas más exigentes dentro del adiestramiento deportivo, en la que se evalúa la precisión, coordinación y control del perro en ejercicios complejos como marchas, saltos, cobros y pruebas de discriminación. La competición exige años de entrenamiento técnico, disciplina diaria y una compenetración absoluta entre guía y animal.

La vida actual de Elsa Pinilla

Elsa Pinilla dirige el centro Neacan, en Alicante, donde desarrolla su actividad profesional. Desde allí trabaja en la modificación de conducta, la obediencia deportiva y la formación de nuevos profesionales del sector.

Su labor se centra tanto en la preparación de perros para competición como en la intervención en problemas de comportamiento, un ámbito en el que ha ido consolidando una reputación basada en el trabajo técnico y la experiencia acumulada.

El contraste entre sus dos etapas vitales es evidente. De ser una figura reconocida en la industria del entretenimiento a desempeñar una labor especializada y alejada del foco mediático, su recorrido ejemplifica un fenómeno poco habitual pero cada vez más visible: el de los profesionales que abandonan la fama temprana en busca de trayectorias más estables y alineadas con sus intereses personales.

Así ha cambiado la industria

El caso de Pinilla también invita a una lectura más amplia sobre el destino de los actores surgidos del boom de las series juveniles de finales de los 90. Compañeros de generación como Iván Hermés, Mariano Alameda o Patricia Figón siguieron caminos muy distintos tras el final de aquella etapa televisiva: desde la reinvención profesional en ámbitos completamente ajenos a la interpretación hasta la búsqueda de proyectos alternativos fuera del circuito audiovisual.

En paralelo, otros nombres de aquella generación lograron consolidarse en la industria, como Hugo Silva, Elsa Pataky, Leticia Dolera o Miguel Ángel Muñoz, quienes construyeron carreras estables dentro del audiovisual español e internacional.

La historia de Elsa Pinilla no se interpreta como una retirada. Su presencia actual en redes sociales muestra una rutina centrada en el entrenamiento diario, la competición y la convivencia con sus perros, lejos de la nostalgia televisiva o de intentos de reactivar una carrera anterior.

El caso ha reabierto además el debate sobre el impacto de la fama precoz y la sostenibilidad de las carreras en la industria audiovisual. La experiencia de los rostros surgidos de Al salir de clase refleja una realidad compleja: la exposición temprana no siempre garantiza continuidad y en muchos casos obliga a replantear el rumbo profesional en la edad adulta.

La historia de Elsa Pinilla, ese replanteamiento ha derivado en una estabilidad que combina vocación, disciplina y reconocimiento dentro de un ámbito completamente distinto. Su victoria en el campeonato nacional de ODU en 2025 certifica su nivel técnico y consolida una transformación vital que, lejos de entenderse como una renuncia, se ha convertido en una segunda carrera construida desde cero.