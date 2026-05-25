¿Tu perro tira de la correa cuando paseas? Si es así lo estás haciendo mal y un adiestrador lo explica

El paseo permite que el perro satisfaga sus necesidades fisiológicas y su necesidad de movimiento. Correr, caminar y ejercitarse reduce el aburrimiento y «activa» todos sus sentidos, algo que repercute positivamente en su estimulación cognitiva. Nuevos olores, sonidos, superficies y estímulos visuales enriquecen su experiencia y le ayudan a mantenerse mentalmente activo. Respecto a la salud física, los paseos con una intensidad y duración adaptadas a la edad, estado físico y nivel de energía del animal resulta esencial para mantenerse en forma y cuidar su salud. En este contexto, los paseos deberían ser momentos de disfrute para ambos, pero, ¿qué hacer cuando el perro tira de la correa?

Juan Cervantes (@juancer_k9), adiestrador canino y creador de contenido en redes sociales, explica algunos conceptos básicos relacionados con el comportamiento canino y la manera en que determinadas dinámicas influyen en la conducta del animal durante los paseos. Según su formación y experiencia, cuando el perro tire de la correa, lo que no debes hacer bajo ningún concepto es ejercer fuerza en sentido contrario. Esto se debe a un principio físico conocido como «reflejo de oposición», mediante el cual el animal tiende de forma instintiva a contrarrestar la presión que recibe.

Qué hacer si el perro tira de la correa cuando paseas

#AdiestramientoCanino #PerrosQueTiran #ConductaCanina #ReflejoDeOposicion ♬ IMPACTO (Live) – RICK SOM @juancer_k9 ​DÍA 1/7: EL FRENO 🛑 Adiós a los Tirones ​¡Bienvenido a la saga que te va a devolver la paz! ​🤯 EL SECRETO (Y la culpa): Tu perro no tira para fastidiar. Tira por instinto. Es una ley de física simple: si tú tiras de la correa hacia atrás, él aplica fuerza opuesta hacia adelante para mantener el equilibrio. Es el Reflejo de Oposición. ​Estás premiando el tirón cada vez que, después de que tire, avanzas. ​📌 TAREA OBLIGATORIA (El Modo Estatua): ​Sal a la calle con la correa floja (sonriendo). ​Si la correa se tensa (Semáforo Rojo): ¡Congélate! No te muevas, no hables, no tires. ​Espera pacientemente. En cuanto el perro afloje la tensión (aunque sea para mirarte) ➡️ AVANZA (Semáforo Verde). ​No te frustres si al principio avanzas 5 metros en 10 minutos. Estás rompiendo un hábito de años. ​👇 Cuéntame: ¿Cuánto crees que tardarás en llegar a la esquina? Te leo. ​👉 MAÑANA DÍA 2: Te revelo la herramienta que casi todos usamos y que nos condena a los tirones. ​ #PaseoDeElite

¿Existe alguna forma de evitar que los paseos se conviertan en una lucha constante? El adiestrador recomienda aplicar «la regla de la estatua». Esta técnica consiste en detenerse por completo cuando el perro tira de la correa, evitando avanzar hasta que el animal reduzca la tensión y vuelva a prestar atención. De esta forma, el perro aprende progresivamente que solo puede continuar caminando cuando mantiene una conducta más tranquila y relajada.

Es decir, cuando notes que la correa empieza a tensarse, no respondas tirando con más fuerza en dirección contraria ni intentar avanzar. Lo ideal es detenerse por completo y permanecer quieto hasta que el perro se calme o vuelva a destensarla por sí mismo. Se trata de una técnica sencilla, aunque requiere constancia, paciencia y varios días de práctica para obtener resultados.

«Aunque lo más sencillo es que el animal practique a caminar sin tirones desde que es un cachorro, un perro adulto adoptado también puede aprender el modo de pasear con correa, sin arrastrar a su dueño», explica la etóloga canina, Lisa Radosta-Huntley, según la revista Consumer.

Algunas razas de perro destacan por su elevado nivel de actividad y necesitan ejercicio físico y estimulación diaria para mantenerse equilibradas. Entre las más activas se encuentran el Border Collie, el Pastor Belga Malinois o el Labrador Retriever. En cambio, otras razas tienen un carácter más tranquilo, como el Bulldog Inglés, el Shih Tzu o el Basset Hound.

Consejos prácticos

El paseo no sólo permite que el perro haga sus necesidades o realice ejercicio físico, sino que también satisface conductas naturales. Explorar el entorno, olfatear, reconocer nuevos estímulos o interactuar con otros perros forma parte de su comportamiento instintivo. Siempre que las condiciones lo permitan, ofrecer espacios seguros donde pueda moverse con mayor libertad y socializar puede resultar muy beneficioso.

Por otro lado, los perros suelen sentirse más seguros y tranquilos cuando mantienen una rutina estable, por lo que los horarios juegan un papel importante en su bienestar. Siempre que sea posible, conviene realizar los paseos a horas similares cada día para favorecer hábitos equilibrados y predecibles.

Finalmente, durante el paseo es importante ser paciente y favorecer un aprendizaje progresivo. Cuando el perro adopta una conducta adecuada, como no tirar de la correa, conviene reforzarla mediante palabras de afecto o pequeñas recompensas. Si intenta dirigirse hacia una zona no deseada, conviene corregir la situación sin generar tensión innecesaria. La constancia y el refuerzo positivo ayudan a que el animal comprenda con mayor facilidad qué comportamientos son los más adecuados durante el paseo.