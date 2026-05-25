Hoy, 25 de mayo de 2026, el tiempo en toda la provincia de Bilbao se presenta poco nuboso con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas experimentan un notable ascenso en Vizcaya y el litoral de Guipúzcoa, mientras que las máximas también suben en los litorales. Un viento flojo a moderado del sureste y sur acompaña la jornada. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y tarde cálida

El cielo se despereza lento sobre Bilbao esta jornada, vistiéndose de un azul suave a medida que el sol, un tímido invitado, asoma a las 6:39. Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 21 grados y alcanzando una máxima de 35, aunque la sensación térmica podría elevarse, haciendo que se sienta aún más cálido. Con una humedad que podría resultar algo pesada, el ambiente se tornará algo denso, pero sin riesgo de precipitaciones durante el día.

A medida que avanza la mañana, el viento soplará con suavidad desde el este, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, ofreciendo un refrescante alivio en este verano. En cambio, ya por la tarde, la temperatura empezará a descender, manteniéndose en torno a los 31 grados y culminando con un cálido anochecer a las 21:38. Así, los bilbaínos podrán disfrutar de una tarde sin preocupaciones por el agua, ideal para paseos al aire libre y disfrutar de las largas horas de luz.

Ambiente cambiante con posibilidad de lluvias en Baracaldo

El aire fresco de la mañana en Baracaldo sugiere que el día traerá sorpresas. Las nubes se agrupan en el horizonte, mientras un viento fuerte comienza a agitar las copas de los árboles, anunciando un panorama variable para las próximas horas. La jornada se inicia con temperaturas alrededor de 20 ºC y una ligera brisa, pero pronto el ambiente se volverá más frágil, con posibilidades de lluvias.

La transición entre la mañana y la tarde será marcada, con un ligero descenso térmico que llevará los termómetros a un tope de 34 ºC y a un mínimo de 19 ºC. Las ráfagas de viento, que podrían superar los 30 km/h, traerán consigo sensaciones térmicas más frías, acentuadas por una humedad que podría alcanzar el 85%. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse un poco, ya que el tiempo puede volverse impredecible.

Guecho: día soleado y cálido con viento

La jornada en Guecho se presenta con un amanecer tranquilo, aproximadamente a las 6:39 y un cielo mayoritariamente despejado que permitirá disfrutar de un sol brillante. A medida que avanza la mañana, la temperatura alcanzará unos agradables 21°C, aunque la sensación térmica podría sentirse un poco más cálida. La tarde mantendrá un ambiente similar, con temperaturas llegando hasta los 32°C, pero la humedad será notable, alcanzando un 85%.

El viento soplará de manera suave a moderada, con rachas que podrían superar los 30 km/h, lo que añade un toque fresco a la calidez del día. Con el sol poniéndose a las 21:39, Guecho disfrutará de alrededor de 15 horas de luz, propiciando un tiempo excelente para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que a pesar de la humedad elevada, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar plenamente de esta jornada de verano.

Santurce: cielo soleado con nubes pasajeras

La jornada se presenta con un tiempo estable, con un cielo que variará entre el sol y algunas nubes a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19°C por la mañana y una máxima que alcanzará los 33°C en la tarde y aunque el viento soplará a una velocidad moderada, no se esperan precipitaciones.

Un día como el de hoy es perfecto para pasear y disfrutar del ambiente cálido, ideal para realizar actividades al aire libre. Aprovechemos la tranquilidad que brinda este tiempo favorable y salir a respirar un poco de aire fresco.

Ambiente cálido y soleado hoy en Basauri

Esta mañana, Basauri amaneció con cielos despejados y una temperatura agradable de 21°C, ideal para disfrutar del aire libre. No se esperan lluvias y el viento sopla suave desde el sur a unos 15 km/h, lo que contribuye a una sensación térmica máxima de 35°C.

A medida que avance el día, disfrutaremos de temperaturas en torno a los 33°C por la tarde, manteniendo un ambiente cálido y soleado. Para la noche, se espera un ligero descenso a 22°C. Es recomendável aprovechar el sol y vestir ropa ligera y fresca.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET