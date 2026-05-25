El 25 de mayo de 2026, el cielo se presentará mayormente despejado en toda la provincia de Zaragoza, aunque se espera algo de nubosidad en el sistema Ibérico a partir del mediodía. Las temperaturas continuarán siendo altas para la época, especialmente en la Depresión del Ebro, con un ligero descenso en las mínimas en las montañas. El viento será flojo al principio del día, aumentando a moderado en horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor veraniego

El cielo se despereza lento sobre Zaragoza, donde esta jornada de temperatura templada promete un abrazo cálido. Con un aire fresco acariciando los rostros y un viento del sureste, que soplará a 20 km/h, la sensación térmica alcanzará hasta los 34 grados. Sin embargo, no hay motivos para preocuparse, ya que la mañana y la tarde transcurrirán sin la amenaza de lluvia, permitiendo que la luz del sol brille intensamente en un día diáfano.

A primera hora, la temperatura se situará en 20 grados, mientras que por la tarde, se elevará hasta los 34, ofreciendo una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad se mantendrá entre 20% y 55%, creando un ambiente relativamente cómodo. Con el sol saliendo a las 6:35 y despidiéndose a las 21:25, los zaragozanos tendrán más de 14 horas de luz para aprovechar este espléndido día. En resumen, una jornada clara y cálida que invita a disfrutar de cada instante.

Calatayud: aire inestable con viento fuerte

La mañana en Calatayud se presenta con un aire inestable, donde el cielo se viste de gris y el viento, como un susurro insistente, ya hace sentir su presencia entre los edificios. Las temperaturas oscilan entre los 15 y 19 grados, brindando un leve respiro, aunque la sensación térmica podría resultar un poco más fresca. A medida que avance el día, se espera que el viento soplé de forma más intensa, alcanzando rachas de hasta 60 km/h, lo que añade una cierta inquietud en el ambiente.

Mientras el sol intenta salir, la tarde promete ser un torbellino de cambios: las temperaturas alcanzarán un pico de 32 grados, pero con la amenaza de lluvias dispersas. Con una humedad que podría llegar a ser agobiante, los nublados, acompañados por viento fuerte, invitan a ser precavidos. Mejor llevar paraguas para estar preparado ante cualquier sorpresita que nos regale la jornada.

Tarazona: cielos ligeramente nublados y buen ambiente

La jornada se presenta con un tiempo estable, donde dominarán cielos ligeramente nublados y temperaturas agradables que oscilarán entre los 14 y los 32 grados. Aunque se registrarán algunas ráfagas de viento, no habrá riesgo de lluvia, lo que promete ser un día sin grandes cambios.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades diarias con tranquilidad. La sensación térmica será cómoda, favoreciendo el disfrute de lo que ofrece la jornada.