Cuándo debuta Rafa Jódar contra Kovacevic en Roland Garros 2026: horario y cómo ver por televisión en directo gratis y en vivo online

Comienza el sueño de Rafa Jódar en París. El tenista madrileño es una de las grandes noticias de esta temporada en el mundo del tenis y ahora espera poder firmar su primera gran actuación en un Grand Slam. El español tendrá que debutar en primera ronda en Roland Garros 2026 ante el americano Aleksandar Kovacevic en lo que seguro que será un partidazo y del que te contamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver en directo por televisión.

Cuándo es el partido de Rafa Jódar contra Aleksandar Kovacevic en Roland Garros 2026

Rafa Jódar se enfrenta a uno de sus grandes retos, ya que participará por primera vez en Roland Garros y lo hará como cabeza de serie. El sorteo ha querido que pueda evitar a Jannik Sinner ante una hipotética final, pero es cierto que en el camino se tendría que ver contra rivales de gran calidad como pueden ser Alexander Zverev, Alejandro Davidovich, Casper Ruud o, incluso, Novak Djokovic. Obviamente, el camino hacia el último encuentro no será nada fácil, pero para ello el madrileño espera poder empezar con buen pie en la primera ronda ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic.

Hablar de Roland Garros es hacerlo, indudablemente, de don Rafael Nadal Parera, que consiguió ganar en 14 ocasiones sobre la tierra batida de la Philippe Chatrier, donde ya tiene su placa homenaje para que nadie se olvide que eso es terreno del manacorí. Pero fue Manolo Santana el que, con dos títulos, consiguió ser el primer español que conquistaba París. Luego vio el trofeo de Andrés Gimeno, el doblete de Sergi Bruguera, y los campeonatos de Carlos Moyá, Albert Costa y Juan Carlos Ferrero antes del dominio del balear. Carlos Alcaraz, que no estará este año por lesión, ha ganado las dos últimas ediciones de la Copa de los Mosqueteros.

La organización del segundo Grand Slam del año ha programado este vibrante Rafa Jódar – Kovacevic correspondiente a la primera ronda de Roland Garros 2026 para este lunes 25 de mayo. El horario escogido por la ATP todavía no ha sido desvelado, por lo que habrá que estar atentos a ver a qué hora ponen el encuentro del tenista español contra el estadounidense.

Horario del Rafa Jódar – Kovacevic: el partido de Roland Garros 2026

El año de Rafa Jódar no está pasando desapercibido para nadie. El tenista de Leganés, acompañado de su padre, consiguió ganar su primer torneo ATP, que fue en Marruecos. Ahora busca ganar un Masters 1000 o un Grand Slam, pero en ese ascenso de su carrera deportiva ya ha dejado buenas impresiones en el Trofeo Conde de Godó, donde cayó en semifinales, mientras que en el Mutua Madrid Open y en el Masters 1000 de Roma fue eliminado en cuartos. En la capital de España Jannik Sinner se rindió a él, augurándole un gran futuro.

Este Rafa Jódar – Kovacevic de la primera ronda de Roland Garros 2026 se jugará este lunes 25 de mayo. Estos dos tenistas no se han visto nunca las caras en la ATP y el español, que ocupa el número 29 del ranking, es el gran favorito para llevarse el triunfo, pero no podrá confiarse, ya que el de Nueva York espera dar la sorpresa ante la gran figura del momento en este deporte.

Dónde ver Roland Garros 2026 y a Rafa Jódar en directo gratis y por TV

Eurosport es el medio de comunicación que ostenta los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se jueguen a lo largo de este segundo Grand Slam del año. El Rafa Jódar – Kovacevic que corresponde a la primera ronda de Roland Garros 2026 se podrá ver en directo por televisión a través del canal de Eurosport que está en diferentes plataformas como HBO Max, Movistar+, Orange TV o Dazn. Hay que recordar que todas estos operadores son de pago, por lo que este choque del tenista madrileño no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV.

Todos los aficionados a este maravilloso deporte y los seguidores del tenista de Leganés también deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Rafa Jódar – Kovacevic de la primera ronda de Roland Garros 2026 mediante las aplicaciones de HBO Max, Eurosport, Movistar+, Dazn y Orange TV. Los clientes de estos medios podrán descargar estas apps en sus teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, también pudiendo acceder a sus respectivas webs con un ordenador. La app de pago Tennis TV no será una opción, ya que no tienen los derechos de los Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar cada día la mejor información sobre todo lo que suceda en este emocionante Grand Slam que es seguido por todo el mundo, donde estaremos prestando especial atención a todos los tenistas españoles que participen. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de los partidos más destacados. Publicaremos la crónica del Rafa Jódar – Kovacevic de primera ronda de Roland Garros desde que termine y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que nos lleguen desde París.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Kovacevic de Roland Garros 2026

Para terminar, todos los aficionados que no vayan a poder ver al madrileño por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming en este partidazo de primera ronda de Roland Garros 2026 deben saber que podrán escuchar gratis por la radio el Rafa Jódar – Kovacevic. Y es que emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca podrán conectar con la capital de Francia para narrar lo que esté ocurriendo en este choque.