Pipi Estrada nos trae sus notas de la semana poniendo especial énfasis en los éxitos de Mikel Arteta, Unai Emery y Cristiano Ronaldo en sus notas de la semana. En el otro lado de la balanza encontramos el suspenso al Sevilla y la situación que está viviendo el club ante una posible venta que no llega. Todo esto y mucho más con nuestro profesor de cabecera.