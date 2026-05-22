La operación de compra del Sevilla FC por parte de Sergio Ramos ha sufrido un contratiempo que otros inversores intentarán aprovechar. Al ex futbolista y a su socio, el holding empresarial Five Eleven Capital, les quedan nueve días -y tan solo siete hábiles- de exclusividad para adquirir el club. Sin embargo, fuentes cercanas a la transacción han asegurado a OKDIARIO que la firma no ha tenido lugar porque Ramos y sus socios no habrían reunido el capital necesario para firmar el acuerdo definitivo.

Voces conocedoras del proceso han destacado que, si en una semana el camero no presenta las garantías de pago necesarias al Sevilla FC, los accionistas del club procederán a estudiar otras ofertas que han recibido a raíz de que se hicieran públicos los problemas de pago de Ramos. Sobre la mesa habría al menos dos nuevas vías de venta posibles, según apuntan dichas fuentes.

Sin embargo, las operaciones que, por el momento, permanecen aparcadas con discreción a la espera del 1 de junio, no alcanzarían los 400 millones de euros. En el sector consideran que se debe a una devaluación del producto -en este caso el Sevilla FC- tras un hipotético fracaso de la operación que sigue en curso.

Cabe subrayar que uno de los principales motivos que han llevado a Ramos a la situación actual habría sido un desacuerdo con parte de los inversores que le acompañaban. Según las fuentes consultadas por este periódico, una serie de empresarios mexicanos implicados en la compra habrían roto con el camero tras analizar que el desembolso era excesivamente elevado para la situación del club y el saneamiento que conllevará su adquisición.

En caso de avanzar en la compra, el grupo de inversores anónimos debería afrontar un primer pago de más de 275 millones de euros a los vendedores, al que habría que sumarle la ampliación de capital correspondiente y otros casi 100 millones que sólo irían destinados a limpiar la deuda del Sevilla FC.

De esta manera, Sergio Ramos y el fundador de Five Eleven Capital, Martin Ink, todavía no han podido avalar la financiación de la compra, un requisito imprescindible para firmar y enviar el acuerdo al Consejo Superior de Deportes (CSD), organismo que debe validar la operación.

Sin el dinero suficiente entre manos, el ex futbolista está trabajando con su equipo a contrarreloj para encontrar inversores dispuestos a aportar capital antes del próximo viernes 29 de mayo para que la operación se salde con éxito y no defraudar a los miles de sevillistas ilusionados con su llegada.

Los accionistas también esperan con ansia e incertidumbre el próximo paso de Ramos y su grupo, aunque en estos momentos con cierto pesimismo. Y es que al andaluz se le ha puesto cuesta arriba la negociación y cuenta con muy poco margen para reunir el montante necesario.

El accionariado lamenta que, de no cerrarse la operación con Ramos, el Sevilla FC habrá perdido un tiempo vital para la planificación deportiva del equipo, en la que se incluyen liquidaciones pendientes, posibles fichajes y una renovación integral de la cúpula directiva.

En este contexto, los actuales dueños no perderán las nuevas oportunidades de negociación que surjan si falla la vía Ramos. Como se ha mencionado con anterioridad, al menos dos posibles compradores permanecen expectantes con sus ofertas a la espera de lo que suceda entre Sergio Ramos y el Sevilla FC a lo largo de los próximos siete días.