Daniel Romero, el otro testaferro de los negocios chinos y venezolanos de Zapatero: fue su pantalla para cobrar 1 millón

Daniel Romero-Abreu Kaup, fundador y presidente de la agencia de conferenciantes Thinking Heads y de Gate Center, el think tank prochino cuyo consejo asesor preside José Luis Rodríguez Zapatero, ha actuado según el auto judicial del caso Plus Ultra como pantalla financiera del ex presidente, canalizando a través de sus empresas más de un millón de euros hacia Zapatero y su entorno familiar.

El juez José Luis Calama sitúa a Romero-Abreu en el núcleo central del entramado financiero de una red que operaba como intermediaria obligatoria tanto para el rescate público de la aerolínea Plus Ultra como para negocios de petróleo venezolano con compradores chinos vinculados al Partido Comunista.

El auto describe Gate Center como una organización «vinculada a José Luis Rodríguez Zapatero y Daniel Romero-Abreu Kaup» que habría remitido al ex presidente 352.980 euros y otros 171.727 euros a Whathefav SL, la sociedad administrada por sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa.

Según los datos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude recogidos en la resolución, Thinking Heads realizó además 37 transferencias directas a Zapatero por un total de 649.552 euros, más otras dos de Thinking Heads Americas LLC por 31.766 euros. El grupo también abonó 12.297 euros a Whathefav.

En total, las sociedades presididas por Romero-Abreu habrían transferido al ex presidente y a la empresa de sus hijas más de un millón de euros entre 2020 y 2025.

Thinking Heads ha emitido un comunicado en el que asegura que «todos los servicios» abonados a Zapatero fueron realizados «con un contrato y con una prestación de servicios efectiva y acreditable», y que su relación con el ex presidente data de 2014 y responde a «servicios de consultoría, asesoramiento, conferencias y servicios editoriales». Romero-Abreu no figura, que conste, como investigado en la causa.

Gate Center y el petróleo venezolano

La relevancia de Gate Center en la trama va más allá de los flujos financieros hacia Zapatero. La web del think tank, con sede en la lujosa calle Velázquez de Madrid —el mismo edificio donde tiene su domicilio Thinking Heads—, lo define como «un espacio de reflexión y análisis» sobre «tendencias políticas, económicas y sociales en el Sur Global». Lo que el auto judicial añade a esa descripción es considerablemente más escabroso.

El juez Calama describe cómo la red liderada por Zapatero actuaba como peaje ineludible para operaciones de compraventa de petróleo venezolano.

Según conversaciones intervenidas en el teléfono de su pagador, Julio Martínez Martínez Julito, identificado en el auto como lugarteniente del ex presidente, el 23 de enero de 2024 Domingo Amaro Chacón le comunicó que Philippe Apikian, presidente de Swissoil Trading SA, «y los chinos» estaban «listos para comprar barcos», y que estaba «listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro Petróleo».

La resolución identifica a «la Dama» como Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela: «La Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos.»

El auto señala que «para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, los potenciales compradores deben canalizar necesariamente la gestión a través de la red de influencia articulada, quienes han de dirigirse a José Luis Rodríguez Zapatero mediante la preceptiva Letter of Intent [carta de intención]».

Y añade que la expresión utilizada por los interlocutores —»debemos tener claro qué vamos a ofertar. Ésta es una empresa que depende del Partido Comunista Chino»— revela «la implicación o participación de actores de relevancia estatal en la operativa del negocio».

El 30 de octubre de 2023, China International Cultural Technology Resources Group CO LTD envió una carta de intenciones a «la Oficina del Presidente Zapatero, a la atención de José Luis Rodríguez Zapatero».

Swissoil Trading SA, la empresa suiza de Apikian que aparece en estas conversaciones, había sido sancionada en enero de 2021 por la administración Trump por evadir las restricciones estadounidenses al régimen de Maduro mediante la venta de petróleo venezolano camuflado a compradores chinos. La sanción fue levantada en 2023 por la administración Biden.

Los venezolanos

Gate Center recibió también 266.200 euros de Inteligencia Prospectiva SL, la sociedad de los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, descritos en el auto como actores cuya «intervención en materias de política y negocios internacionales excede de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común, incidiendo en asuntos de Estado de primer nivel».

Inteligencia Prospectiva, con sede en el Paseo de la Habana de Madrid, declaró ingresos de apenas 34.936 euros en 2024 pese a mover más de 2,6 millones de euros en sus cuentas bancarias entre 2020 y 2025. El juez la describe como una «sociedad instrumental cuya función es introducir fondos en España y redistribuirlos mediante contratos ficticios de asesoría».

Romero-Abreu acumulaba, antes de que estallara el escándalo, un perfil de empresario prolijo en galardones y conexiones institucionales. Fundó Thinking Heads en 2003, fue el primer no anglosajón y el más joven presidente de la International Association of Speakers Bureaus, y recibió el Premio ICADE y el Premio Andaluz Talentía 2014. Formó parte del grupo de empresarios de la comunicación que se hizo con el 7% del Grupo Prisa. Es además descendiente del político gaditano Joaquín de Abreu y Orta, introductor del socialismo utópico de Fourier en España a comienzos de 1800.

Gate Center tenía previsto este jueves 21 de mayo de 2026 —dos días después de los registros— un evento institucional en su sede de la calle Velázquez con la embajadora de Sudáfrica en España. La vida del think tank, al menos en su agenda pública, sigue su curso. La del sumario judicial, también.