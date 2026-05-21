Plus Ultra rompe su silencio y sale al rescate de Zapatero: «Hay que evitar interpretaciones parciales»

La aerolínea Plus Ultra ha roto su silencio dos días después de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y sale al rescate del ex presidente del Gobierno. «Hay que evitar interpretaciones parciales o descontextualizadas», aseguran en un comunicado emitido este jueves, trasladando un mensaje hacia el proceso judicial en curso.

La compañía indica que, después de conocer el levantamiento del secreto del sumario a través del auto emitido por el juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que dirige el juez José Luis Calama, está analizando su contenido «con el máximo rigor». Además, agregan que este procedimiento requiere «gran precisión y responsabilidad en el tratamiento de la información».

Este comunicado se produce después de que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, haya imputado a José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate que durante la pandemia recibió Plus Ultra. El juez cifra en 1,9 millones de euros los presuntos beneficios que habría obtenido el ex dirigente socialista.

Plus Ultra también ha querido aclarar que mantiene su actividad con normalidad y que todas las rutas se están desarrollando conforme a la programación. Asimismo, ha añadido que continúa ejecutando el plan de negocio establecido y los compromisos adquiridos con clientes, pasajeros y personal.

Plus Ultra recibió el 9 de marzo de 2021 un préstamo de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) habilitado para asistir a las que vieron comprometida su viabilidad a raíz del estallido de la pandemia del coronavirus.

La imputación de Zapatero

El juez Calama considera a José Luis Rodríguez Zapatero como «líder de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada», que habría puesto sus «contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables». El magistrado ha levantado el secreto de las actuaciones y ha ordenado simultáneamente el registro de su oficina y de otras tres mercantiles vinculadas a la red.

A lo largo de 85 páginas, el auto describe una estructura «estable y jerarquizada» cuya finalidad era «la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra».

La trama habría utilizado «sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos» para «ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado».