Muere el dueño del bar ‘La Posada’ por las quemaduras de la explosión de su negocio en Almería: ascienden a dos los fallecidos

El propietario del bar ‘La Posada’, herido de gravedad tras las explosiones registradas en su establecimiento durante el pasado Miércoles Santo en la zona de Plaza de Toros de Almería, ha fallecido tras no poder superar las graves quemaduras que sufrió. El hombre permanecía ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla desde su traslado.

Fuentes cercanas a la víctima han confirmado el fallecimiento, que eleva a dos las víctimas mortales de este suceso. El primer fallecido fue un hombre de 81 años que resultó afectado por la detonación cuando se encontraba en las inmediaciones del local, en la tarde del 1 de abril. Además, otras dos personas resultaron heridas.

La explosión se produjo sobre las 17:20 horas, cuando el servicio de emergencias 112 recibió múltiples avisos alertando de una deflagración en el número 53 de la calle Conde Villamonte. El estallido provocó un incendio en el interior del establecimiento y el desprendimiento de parte de la fachada.

Los primeros indicios, a falta del análisis definitivo de la Policía Científica, apuntaban a un posible escape de gas. En el operativo intervinieron efectivos de la Policía Local, Bomberos de Almería y Policía Nacional, que acordonaron la zona. Según las inspecciones municipales, la estructura del edificio no resultó dañada.

El propietario del bar y otro de los heridos fueron trasladados inicialmente al Hospital Universitario Torrecárdenas. Debido a la gravedad de sus quemaduras, el dueño del establecimiento fue derivado posteriormente al Hospital Virgen del Rocío, donde ha permanecido ingresado durante 50 días. El tercer herido, de carácter leve, fue atendido en el centro de salud de la Plaza de Toros.

Hasta el lugar también acudieron efectivos del 061, así como agentes de la UDEF, Tedax, Policía Científica y Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.