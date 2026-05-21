Muere un niño de 2 años en Sevilla por negligencia en el traslado en ambulancia y los padres denuncian a la aseguradora

El 27 de junio de 2025, los padres de Gonzalo, un niño de sólo dos años, acudieron a un hospital privado de Sevilla tras presentar el niño vómitos, fiebre y sangrado nasal. Permaneció entre seis y ocho horas en el centro, donde finalmente recibió el alta sin que se le practicara un análisis de sangre previamente solicitado. El diagnóstico fue viriasis.

Horas más tarde, el menor comenzó a tener dificultades para respirar, lo que llevó a sus padres a regresar al hospital. Según denuncia la familia, no se les informó de la gravedad de la situación y, tras realizarle una analítica, se evidenció que tenía una insuficiencia respiratoria severa, pero no una radiografía de tórax. Ya a la 1 de la madrugada, el hospital contactó con otro centro de la red del seguro y logró una cama en la UCI.

Carlos Sardinero, abogado especializado en derecho sanitario y representante legal de la familia, explicó a El Correo de Andalucía que se produjo un retraso en la localización de una ambulancia para trasladar al menor. «Acuerdan que lo harán en una ambulancia de soporte vital básico y no avanzado. Es decir, viene con conductor y enfermera/auxiliar de enfermería, porque no queda claro en la documentación el título de la persona que estaba».

En ese momento, el niño presentaba una saturación del 70% y el traslado requería entre 25 y 30 minutos. «Se le debería haber entubado y estabilizado antes de subir a la ambulancia por los protocolos que establece la Junta de Andalucía», señala el letrado.

Durante el trayecto, la situación empeoró progresivamente y la enfermera pedía al conductor que acelerara mientras los padres observaban «cómo se le escapaba la vida a su hijo».

«Cuando llegan al otro hospital ya está en parada y le intentan reanimar durante una hora, pero no lo consiguen». El menor falleció en la madrugada del 28 de junio.

Tras este suceso, la familia ha decidido presentar una demanda contra la aseguradora médica. Los padres cuestionan por qué, si su hijo se encontraba en estado crítico, no se solicitó su traslado al hospital Virgen del Rocío, situado a apenas cinco minutos del centro donde fue atendido inicialmente.

La demanda, interpuesta ante el Tribunal de Instancia de Dos Hermanas contra la aseguradora, considerada responsable última de lo ocurrido, detalla los presuntos incumplimientos de protocolo. Asimismo, incorpora un audio en el que el médico del hospital receptor reprocha a su homólogo las condiciones del traslado. «Se podría haber evitado», afirma en dichas grabaciones.

«Esto no es una suerte de venganza por parte de los padres. Ha pasado un año y creen que tienen derecho a que se haga justicia, si no, será muy difícil establecer mecanismos de seguridad», explica el letrado. Antes de llegar a la vía judicial, se han agotado todas las vías anteriores de mediación. «A los padres les duele mucho que ni el hospital ni el seguro hayan reconocido o pedido disculpas y les obliguen a este peregrinaje judicial», insiste.