Air Europa eleva hasta un 6% su oferta de plazas para este verano

Air Europa afronta la temporada de verano con un significativo incremento de su oferta de plazas. Entre los meses de junio y septiembre, la aerolínea pondrá a disposición de sus clientes cerca de 9,3 millones de asientos, lo que supone un 5,9% más que en el mismo periodo del año anterior. Esto es posible no solo gracias al aumento de frecuencias en algunas de sus rutas más significativas, sino también a la inauguración de nuevos destinos en la red y la reactivación de otros durante el periodo estival. Con ello, se da respuesta a la fuerte demanda turística registrada, tanto para viajar a Europa como al norte de África y Latinoamérica.

El mes de junio marcará el inicio de cuatro rutas que se mantendrán a lo largo de todo el año. Desde el día 1 se activarán las conexiones entre Madrid y Oviedo, así como entre la capital española y Sevilla, en ambos casos con catorce frecuencias semanales. El día 19 tendrá lugar el primer vuelo a la ciudad suiza de Ginebra, con la que se mantendrán otras catorce frecuencias semanales. Finalmente, el día 24 se estrenará ruta a Johannesburgo, con tres frecuencias a la semana que permitirán establecer una conexión ágil entre Sudáfrica y América a través del hub estratégico de Madrid-Barajas.

Asimismo, entre finales de junio y mediados de septiembre se operarán tres frecuencias semanales con Tánger, localidad marroquí con la que Air Europa conectará por primera vez, como también sucederá con Bolonia en agosto. La aerolínea desplegará tres frecuencias a la semana con la popular ciudad transalpina, uno de los destinos más dinámicos del turismo en Italia. En julio y agosto, se desplegarán igualmente dos vuelos semanales con Alguer, en el norte de Cerdeña.

También de cara al verano, Air Europa elevará sus frecuencias a diferentes destinos a un lado y otro del Atlántico. En República Dominicana, pasarán a once los vuelos semanales a Santo Domingo y a tres los operados a Santiago de los Caballeros. En el norte de África, se dispondrán tres frecuencias a Marrakech hasta finales de octubre y cinco a Túnez hasta finales de septiembre. Ya en España, Lanzarote contará con siete frecuencias entre junio y septiembre. A todo ello hay que añadir el incremento de plazas que supondrá el aumento de frecuencias, de forma permanente, a Guayaquil, que contará con cuatro por semana, así como a Roma y Milán, que totalizarán veintiún vuelos semanales por destino.

Toda la operativa estival se llevará a cabo con una de las flotas más modernas y sostenibles del sector, reconocida con la certificación Gold en el ranking anual de aerolíneas más eficientes de la industria, elaborado por la consultora internacional Cirium. Air Europa cuenta para ello con el Boeing 787 Dreamliner en sus rutas de largo radio, así como con el Boeing 737 MAX, la versión más avanzada del popular modelo de pasillo único, para destinos de corto y medio radio.