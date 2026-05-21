La actividad económica en la zona euro se contrajo a su ritmo más pronunciado en más de dos años y medio en mayo. El aumento en los costos de vida impulsado por la guerra afectó a la demanda de servicios.

Esto eleva la inflación general de los precios de los insumos a su nivel más alto en tres años y medio, según mostró una encuesta el jueves.

El índice compuesto de gestores de compras (PMI) preliminar de la zona euro de S&P Global cayó a 47,5 en mayo desde 48,8 su nivel más bajo desde octubre de 2023 y por debajo de la previsión de los expertos que pronosticaba que no habría cambios con respecto a abril.

Este retroceso apunta a una contracción del PIB del 0,2% en el segundo trimestre y afecta ya al empleo y coincide con un repunte de las presiones inflacionistas, complicando aún más el escenario para el BCE.

Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, para quien los datos del PMI de mayo muestran que la guerra en Oriente Próximo está afectando «cada vez más» a la economía de la zona euro, alerta de una contracción económica de cara al final de 2026.

El deterioro de la actividad de las empresas en la eurozona fue generalizado, ya que las firmas francesas han registrado una reducción especialmente marcada de la actividad total, mientras que la actividad del sector privado también se redujo en Alemania y en el resto de la zona euro en su conjunto.

Precios a su nivel más alto

Asimismo, en el caso de los precios, la encuesta de mayo refleja una aceleración de la subida de los costes de los insumos por séptimo mes consecutivo, hasta alcanzar su máxima de tres años y medio, mientras que los precios medios cobrados aumentaron al ritmo más rápido en 38 meses.

En este contexto, las empresas de la zona euro siguieron reduciendo sus plantillas en mayo y la caída del empleo fue la quinta mensual consecutiva y la más pronunciada desde noviembre de 2020.

De hecho, excluyendo la pandemia de la Covid-19, el recorte de empleo fue el más intenso desde agosto de 2013.

Desplome en servicios

De este modo, el sentimiento empresarial con respecto a la actividad en los próximos doce meses se redujo en mayo, marcando su mínima en 32 meses, debido al desplome registrado entre las empresas de servicios que registraron su nivel más bajo de confianza desde septiembre de 2022, mientras que en el sector manufacturero mejoró ligeramente.

«Las pérdidas de empleo también comienzan a ser alarmantemente generalizadas a medida que se desvanece aún más la confianza empresarial en una posible recuperación rápida en el actual entorno económico adverso», ha comentado Williamson.

Los expertos apuntan que el alza en los indicadores de precios insinúa que la inflación se acercará al 4% en los próximos meses, lo que crearía un dilema cada vez mayor para el Banco Central Europeo (BCE).