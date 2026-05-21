Pegan una paliza a un hombre para robarle los 8.000 euros que acababa de ganar en un salón de juegos de Palma

La Policía Nacional ha detenido en el barrio palmesano de Son Gotleu a un hombre por asaltar con violencia a otro en plena calle para robarle 8.000 euros que acababa de ganar en un salón de juegos, aunque también se terminó llevando el móvil y la documentación.

Los hechos se remontan a principios del pasado mes de abril, momento en el que la víctima acudió a la Jefatura Superior para interponer una denuncia formal. Según el relato del afectado, el suceso ocurrió cuando se disponía a ingresar en una entidad bancaria un total de 8.000 euros que acababa de ganar en un salón de juegos. En ese instante, fue abordado de manera totalmente inesperada por tres individuos.

Durante el asalto, los tres varones comenzaron a golpearle de forma violenta utilizando un objeto. A consecuencia de la agresión, los ladrones lograron arrebatarle la cartera, que contenía los 8.000 euros en metálico, además de su teléfono móvil y toda su documentación personal.

A raíz de la denuncia, los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro iniciaron de inmediato una minuciosa investigación para esclarecer los hechos y localizar a los responsables. Tras realizar diversas pesquisas, los investigadores consiguieron identificar plenamente al sospechoso que, presuntamente, propinó los golpes a la víctima. Cabe destacar que la gravedad del ataque causó al afectado una fractura de pómulo, una fractura de nariz y una contusión ocular.

Al encontrarse el presunto agresor en paradero desconocido, las autoridades emitieron una orden de búsqueda y captura sobre él. Finalmente, el pasado viernes, agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) lograron localizar al joven en la barriada de Son Gotleu, donde se procedió a su inmediata detención.

La Policía Nacional ha informado de que la investigación policial continúa abierta con el objetivo de localizar y detener a los otros dos asaltantes implicados en el violento robo.