Huye de la Policía con un patinete trucado a 100 km/h y acaba estampado contra un coche en Palma

Surrealismo puro el vivido este pasado miércoles en el centro de Palma. Un joven de 22 años intentó huir de un control de la Policía Local a casi 100 kilómetros por hora con su patinete eléctrico trucado y terminó estampándose contra un coche estacionado.

Los hechos se desencadenaron alrededor de las 12:00 horas en la Avenida Portugal, en su intersección con el Paseo Mallorca. En ese instante, el varón, que circulaba sin casco ni chaleco reflectante, detectó la presencia de una patrulla del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) de la Policía Local. Al percatarse de que los agentes se disponían a realizar un control rutinario en la zona, el conductor decidió darse la fuga a gran velocidad.

Sin embargo, la temeraria huida concluyó abruptamente a los pocos metros. El joven perdió el control del vehículo de movilidad personal y chocó fuertemente contra un automóvil aparcado, quedando tendido en el suelo tras salir disparado varios metros y sufriendo convulsiones debido al severo impacto recibido en la cabeza.

Por fortuna, una doctora fuera de servicio que se encontraba en las inmediaciones acudió de inmediato al auxilio del accidentado, iniciando de forma civil las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Al mismo tiempo, las unidades motorizadas de la Policía Local procedieron a redirigir el tráfico para facilitar la asistencia. Minutos más tarde, ambulancias del SAMU 061 se personaron en el lugar y trasladaron rápidamente al afectado hasta el Hospital Universitario de Son Espases, donde permanece ingresado en estado grave.

Tras el suceso, la Policía Local de Palma ha recordado de forma contundente que evadir un control o circular a velocidades ilegales multiplica exponencialmente el riesgo de tragedia en la vía pública.