Un pueblo de Ibiza dará ayudas a la natalidad a los que residan legalmente y lleven dos años empadronados allí para evitar que los cientos de inmigrantes ilegales que desembarcan en patera cada año en la isla y que viven en su término municipal o en localidades colindantes puedan optar a estas aportaciones de dinero público.

Los 30.000 vecinos del municipio de Sant Josep que hayan tenido un hijo, lo hayan adoptado o acogido de forma permanente entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 podrán solicitar al Ayuntamiento que preside el alcalde del PP, Marcos Serra, una ayuda de 1.000 euros por descendiente.

El municipio más extenso de Ibiza, famoso hasta la fecha por sus mágicas puestas de sol, sus preciosas calas y su animada vida nocturna, se pone así al frente del fomento de medidas para frenar el invierno demográfico ibicenco. Una iniciativa más que interesante en una comunidad como Baleares, que cerró 2025 con la mayor caída de la natalidad de toda España y donde el crecimiento vegetativo fue negativo: 208 muertes más que alumbramientos.

Para optar a estas ayudas municipales, ambos progenitores o ambos tutores legales (en caso de no ser familia monoparental) deben estar empadronados en Sant Josep al menos con dos años de antelación a la fecha de publicación de las bases y tendrán que acreditar la residencia legal en España.

El niño también debe estar empadronado en el municipio y como suele suceder con las ayudas sociales, los interesados no podrán tener deudas con el Ayuntamiento de Sant Josep, si bien este requisito se podrá subsanar durante el período de alegaciones a la resolución provisional de la ayuda mediante el pago de la deuda.

Para evitar en la medida de lo posible cualquier sombra o sospecha de fraude, se deberá presentar el correspondiente certificado de convivencia a nombre de la persona solicitante que acredite el empadronamiento en el municipio de al menos dos años y que el niño está también empadronado con la autorización para consultarlo.

En caso de que el otro progenitor o tutor legal no esté empadronado en el mismo domicilio, tendrá que presentarse el certificado de empadronamiento en el municipio o autorización para consultarlo.

Los beneficiarios de estas ayudas podrán sumar así su importe al denominado cheque bebé aprobado a finales de 2024 por el Govern de Marga Prohens.

Una deducción autonómica, que se puede percibir de manera anticipada sin tener que esperar en la declaración del IRPF, y que se dirige a las familias que han tenido hijos con el objetivo de dar apoyo económico inmediato en los primeros meses de crianza.

La solicitud se tiene que formular en el plazo de quince días hábiles desde el nacimiento. La presentación posterior a este plazo supondrá la denegación automática de la solicitud,

Esta deducción por nacimiento se mejoró con la aprobación de la Ley 7/2024, de 11 de diciembre, de simplificación y racionalización administrativas de las administraciones públicas de las Illes Balears, en los siguientes términos: el aumento de los umbrales de renta para poder beneficiarse de la deducción, hasta los 52.800 euros en tributación individual, y los 84.480 en tributación conjunta.

Por otro lado, si se superan estos límites de renta, el contribuyente se podrá aplicar igualmente la deducción en un 50% de las cantidades totales: 800 euros para el primer hijo, 1.000 para el segundo, 1.200 para el tercero y 1.400 para el cuarto y siguientes.