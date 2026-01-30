Un pueblo de Ibiza rediseña su bulevar para que los turistas vean la puesta de sol desde el casco antiguo y de esta forma busca atraer a la gente al centro de la localidad y sus comercios.

Las obras que se están ejecutando en la calle Vara de Rey de la localidad de Sant Antoni de Portmany, que darán vida a un nuevo bulevar, están en su recta final y permitirán habilitar un paseo con una iluminación especial, con farolas triples y una zona que tendrá una especie de banda de luces, que será más festiva y atractiva.

En las dos primeras fases ya se han realizado los trabajos de adoquinado, junto con la instalación de nuevo mobiliario urbano y la creación de zonas ajardinadas.

El nuevo bulevar transformará la calle Vara de Rey en una zona de preferencia peatonal, con acceso restringido únicamente a residentes y servicios de emergencia, y a lo largo del mismo también se prevé incluir referencias a artistas vinculados con el municipio o la isla. Este diseño busca mejorar la calidad urbana y ambiental, reducir el tráfico rodado, impulsar las zonas de sombra y arbolado y fomentar el comercio local y promover una movilidad más sostenible.

Este proyecto supone una transformación integral de una de las principales vías del municipio con el objetivo de convertirla en un espacio más accesible, sostenible y adaptado a las necesidades tanto de residentes como de visitantes.

El proyecto incluye además la renovación completa de infraestructuras básicas, como redes de saneamiento y abastecimiento de agua, el soterramiento de líneas aéreas de electricidad y telefonía, y la incorporación de un sistema de drenaje urbano sostenible con zonas vegetales que permitirá reutilizar el agua de lluvia y respetar el ciclo natural del agua.

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, ha destacado que el objetivo principal «es conectar peatonalmente el Passeig de Ponent con el casco antiguo, favoreciendo que el flujo de personas que acuden a ver la puesta de sol se desplace también hacia el centro urbano, impulsando así la restauración y el comercio local».

«Somos conscientes de las molestias que están causando las obras y pedimos disculpas a vecinos y comerciantes. El resultado será un paseo agradable para disfrutar durante todo el año», ha señalado Serra, que ha explicado que «actualmente, la calle Madrid permanece cortada al tráfico para poder ejecutar un paso peatonal, que unirá estos dos tramos del proyecto, y completar las canalizaciones y pavimentación en este punto» y que está previsto que estos trabajos finalicen en dos o tres semanas».

El alcalde ha subrayado que esta actuación forma parte de un plan integral de revitalización urbana, que incluye la remodelación de calles del casco histórico, intervenciones artísticas como la del pintor, escultor y diseñador español Okuda San Miguel y ayudas para la reconversión de negocios.

«Es un proyecto de envergadura que representa un paso importante en la transformación urbana de Sant Antoni, con una clara apuesta por la peatonalización, la sostenibilidad y la accesibilidad», ha afirmado.

La concejala de Obras Públicas, Neus Mateu, ha señalado que se trata de una obra compleja en la que se ha realizado un importante esfuerzo por parte del departamento de Obras Públicas para adaptar accesos a colegios, viviendas y establecimientos, minimizando las molestias.

«En esta última fase es necesario cortar la calle Madrid para ejecutar canalizaciones y adoquinar la zona. Sabemos que supone inconvenientes, pero el resultado será muy positivo para el municipio», ha explicado.